Erik ten Hag boekt eclatante zege op concurrent, maar heeft wel zorgen na incident in 71e minuut

Manchester United is zondagmiddag op de ranglijst geklommen naar de zesde plek in de Premier League. De ploeg van Erik ten Hag rekende in eigen huis overtuigend af met directe concurrent West Ham United (3-0). Alejandro Garnacho had een belangrijke rol in de zege van The Mancunians, want de negentienjarige aanvaller was twee keer trefzeker. Een domper voor Ten Hag was het uitvallen van Lisandro Martinez, die halverwege de tweede helft geblesseerd naar de kant moest.

Dit affiche was een weerzien van een flink aantal oud-Ajacieden. Bij de bezoekers verschenen zomeraanwinsten Álvarez en Kudus allebei aan de aftrap. In het tactische plan van Manchester United had Ten Hag ruimte voor Onana en Martínez, terwijl hij Antony en Eriksen op de bank liet beginnen. The Red Devils hielden dit seizoen slechts zesmaal de drie punten op Old Trafford en al deze overwinningen werden behaald met slechts één doelpunt verschil. Het publiek van United werd dit seizoen dus nog niet verwend én zag dat een flitsende reflex van Onana nodig was om in de openingsfase een inzet van dichtbij van Álvarez te keren.

Halverwege de eerste helft pakte Højlund uit op zijn eigen verjaardag. De Deen luisterde zijn 21e verjaring op met de openingstreffer. Na een handige schijnbeweging poeierde de spits zijn vierde van het seizoen tegen de touwen. De tweede helft begon spectaculair. Emerson faalde hopeloos in de afronding na knullig balverlies van Maguire en in de tegenstoot bracht Garnacho de stand op 2-0. De Argentijn zag zijn schot via het lichaam van Aguerd achter de ingevallen doelman Fabiański verdwijnen.

Manchester United verloor al vijftien thuiswedstrijden op rij niet van West Ham United en nadat Emerson ook een tweede levensgrote kans verprutste, kwam een nieuwe overwinning niet meer in gevaar. Ook na het wegvallen van Martínez maakte West Ham United - dat eerder dit seizoen in Londen met 2-0 won van de Engelse recordkampioen - geen aanspraak meer op een resultaat. Garnacho strafte in de slotfase op aangeven van clubtopscorer McTominay een fout van invaller Phillips af en schoot de wedstrijd definitief op slot.

Door de zevende clean sheet van Onana dit seizoen won Manchester United voor het eerst dit seizoen een wedstrijd op Old Trafford met een marge van meer dan één doelpunt. West Ham United verloor in de laatste elf wedstrijden slechts éen keer, maar daar kwam vandaag de zevende nederlaag van het seizoen bij.