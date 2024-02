Erik ten Hag komt met dramatisch nieuws over oud-Ajacied: 'We kunnen nu alleen maar bidden'

Erik ten Hag heeft zondagmiddag medegedeeld dat de blessure van Manchester United-verdediger er slecht uit ziet. Volgens de oefenmeester is het vooralsnog nog afwachten tot de uitslagen van de onderzoeken bekend zullen zijn, maar ziet het er slecht uit voor de Argentijnse verdediger en Manchester United.

"De blessure voor Martinez ziet er niet goed uit", geeft Ten Hag na het duel aan tegenover de BCC. "Het is heel jammer voor hem, wij wensen Lisandro het allerbeste. Het is ook heel slecht voor het team. Het lijkt slecht, we kunnen nu alleen maar bidden", zegt Ten Hag, die de komende dagen in spanning de testresultaten zal afwachten. Het is een flinke smet op de 3-0 overwinning van Manchester United op directe concurrent West Ham United.

"We zijn erg verdrietig, het is wachten op de tests. Het lijkt erop dat hij weer een aantal wedstrijden geblesseerd moet toekijken", geeft de coach uit Haaksbergen tot slot aan. Het zou voor Martínez een grote domper zijn als hij opnieuw uit de roulatie ligt, want de centrumverdediger was pas net hersteld van een langdurige blessure. Zondagmiddag viel hij na 73 minuten spelen geblesseerd uit.