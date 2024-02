Erik ten Hag ziet goudhaantje voor de zoveelste keer toeslaan in cruciaal duel

Manchester United heeft zondagavond een knappe overwinning geboekt op bezoek bij directe concurrent Aston Villa. De formatie van trainer Erik ten Hag was op Villa Park met 1-2 en voorkomt daarmee dat er een groot gat onstaat tussen The Mancunians en de top vijf van de Premier League. Scott McTominay werd het goudhaantje. Hij zette kort na zijn invalbeurt de 1-2 op het scorebord.

Ten Hag verraste nauwelijks met de basiself van Manchester United, waarbij Varane de geblesseerde Martínez verving. De Argentijn liep vorige week tegen West Ham United een voetblessure op en moet acht weken vanaf de kant toekijken. Bij Aston Villa was er slechts één wijziging te bespeuren vergeleken met de 1-3 verliespartij tegen Chelsea in de FA Cup afgelopen woensdag. Tielemans moest zijn positie afstaan aan Ramsey.

Dankzij onder andere thuisoverwinningen op Manchester City en Arsenal vond Aston Villa zich terug op de vijfde plaats. De ploeg uit Birmingham incasseerde dit seizoen echter al veel tegentreffers uit hoekschoppen en daar profiteerde The Red Devils optimaal van. Na een minuut of twintig zorgde Højlund uit een hoekschop namelijk voor de 0-1. De man in vorm was er na een kopbal van Maguire als de kippen bij om door de benen van Martínez het bal te openen. In het restant van de eerste helft hield Onana zijn ploeg op de been. Eerst pareerde hij een kanonskogel van McGinn en daarna kwam hij oog in oog met Watkins als winnaar uit de strijd.

Aston Villa-coach Emery stond als vijfde Spanjaard 100 wedstrijden aan het roer als trainer in de Premier League. De succestrainer zag dat Watkins direct na rust van heel dichtbij wederom stuitte op de Kameroense keeper van United. Halverwege de tweede helft stond Dalot op de juiste plek om de al geklopte Onana een handje te helpen op de inzet van Ramsey. Kort daarna viel echter alsnog de terechte gelijkmaker. Verdediger Carlos slaagde erin de tot dan toe onklopbare Onana te passeren. Op Villa Park maakte de thuisploeg in het vervolg de meeste aanspraak op de overwinning, maar enorme kansen bleven uit voor Aston Villa. Op de valreep stal de ploeg uit Manchester de overwinning. McTominay was met het hoofd het eindstation na een perfecte voorzet van Dalot. De zevende Premier League-treffer van de Schot bleek goud waard.