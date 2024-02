ESPN zond beelden van Berghuis bewust niet uit: ‘Dat was erg pijnlijk voor hem’

Ajax kwam zondagmiddag in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen NEC (2-2). De Amsterdammers moesten het stellen zonder en , beiden geblesseerd. In het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN vragen Kenneth Perez en Marciano Vink zich hardop af of beide vedettes kunnen brengen wat Ajax op dit moment nodig heeft.

Perez benadrukt dat Ajax het op dit moment vooral moet hebben van een compacte defensie, zodat de ruimtes op het veld kleiner worden en de ploeg van trainer John van 't Schip verdedigend minder kwetsbaar is. “Waar het voor Ajax bij moet beginnen is compact staan achterin en van daaruit vooruit verdedigen. Het valt te hopen dat als Berghuis en Bergwijn terug zijn, zij zich dat ook realiseren. Voetballen kunnen ze wel”, zegt de Deense analist.

Collega-analist Vink betwijfelt of Berghuis en Bergwijn het karakter hebben om zonder bal de benodigde arbeid te leveren. “Het zit niet in die jongens om hard te werken”, zegt de oud-voetballer van onder meer Ajax en PSV.

Vink legt vervolgens uit dat ESPN over beelden van Berghuis beschikt tijdens het Conference League-duel van afgelopen donderdag met Bodø/Glimt (2-2). De betaalzender had een kritische analyse over de ervaren rechtsbuiten paraat staan, maar koos ervoor om die beelden niet uit te zenden.

“Waren die beelden te pijnlijk?”, vraagt Perez zich af. Vink: “Het wandelen van Berghuis op die beelden was erg pijnlijk. Ajax zit in een spagaat. Als je die twee jongens eruit zou halen, wie zet je er dan in? Dan lever je echt te veel voetbal in. Het is kiezen tussen twee kwaden.”