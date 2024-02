Excelsior en Almere City tóch akkoord: promotieheld alsnog op weg naar Rotterdam

Excelsior en Almere City hebben alsnog een akkoord bereikt over de transfer van (25). Een week geleden leek de middenvelder nog in Almere te gaan blijven omdat zijn huidige werkgever een te hoog bedrag zou hebben verlangd, maar op deadline day lijkt de transfer er alsnog te gaan komen.

Dat meldt FCUpdate-journalist en -presentator Mounir Boualin. Duijvestijn speelt sinds de zomer van 2021 voor Almere City, dat hem destijds overnam van Helmond Sport. Vorig seizoen was de aanvallende middenvelder, die ook in de spits of op de linkerflank uit de voeten kan onbetwist basisspeler in het elftal van trainer Alex Pastoor dat voor het eerst in de clubhistorie promotie naar de Eredivisie afdwong. In 32 wedstrijden kwam Duijvestijn acht keer tot scoren, bovendien was hij in de beslissende play-offduels met FC Emmen twee keer trefzeker.

In de Eredivisie speelt Pastoor echter met een systeem waarin voor Duijvestijn geen basisplaats is weggelegd. Desondanks kwam hij tot op heden in veertien wedstrijden binnen de lijnen, al stond hij slechts drie keer aan de aftrap en maakte hij tweemaal de 90 minuten vol. Sinds de winterstop heeft Pastoor nog helemaal geen beroep op Duijvestijn gedaan. Excelsior hoopte al eerder om de speler aan te trekken, maar een week geleden meldde Voetbal International dat Almere City tot drie keer toe een bod zou hebben afgewezen. Omdat de vraagprijs te hoog zou zijn geweest, zou Excelsior op dat moment zijn afgehaakt voor de speler die komende zomer transfervrij zou zijn.

Inmiddels zijn de clubs er dus tóch uitgekomen, zo weet Boualin. Duijvestijn gaat op de laatste dag van de winterse transferperiode zo alsnog zijn overstap naar Kralingen maken. De middenvelder tekent bij Excelsior een contract tot medio 2026, zo weet de journalist bovendien. Daarbij zou een optie worden opgenomen voor nog een extra seizoen.