FC Groningen-fans trakteren Fortuna-speler op fluitconcert: 'Niet zo opmerkelijk'

Fortuna Sittard-doelman gaat donderdag mogelijk een lange avond tegemoet. Verrips heeft een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard in de kwartfinale van de KNVB Beker, maar wordt al sinds zijn eerste balcontact getrakteerd op een massaal fluitconcert. De goalie was tussen juli 2022 en januari speler van FC Groningen, maar bewaart niet de beste herinneringen aan zijn tijd in het hoge noorden.

Verrips verruilde Sheffield United in de zomer van 2022 voor Fortuna Sittard, dat besloot om hem meteen te verhuren aan FC Groningen. De doelman verscheen in het afgelopen seizoen 25 keer onder de lat bij FC Groningen, maar kon niet voorkomen dat de club degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Verrips moest in 24 competitieduels liefst 49 keer vissen. Hij hield slechts drie keer zijn doel schoon. Dit seizoen kon hij in eerste instantie opnieuw rekenen op een basisplaats, maar met Verrips onder de lat stelden de resultaten wederom zwaar teleur.

Artikel gaat verder onder video

FC Groningen verloor met Verrips op doel van Jong FC Utrecht, ADO Den Haag, FC Den Bosch, NAC Breda én De Graafschap. De goalie raakte na de nederlaag in Doetinchem - de derde opeenvolgende verliespartij - zijn basisplaats kwijt. Hij kwam nadien niet meer in actie voor FC Groningen, dat hem vorige maand liet terugkeren naar Fortuna Sittard. In Limburg komt Verrips wel weer aan spelen toe. Hij stond onder de lat in de competitiewedstrijden tegen FC Volendam (0-1 winst) en sc Heerenveen (3-3), het bekerduel met Almere City (1-2 winst) en verscheen dus ook donderdagavond aan de aftrap.

FC Groningen-supporters lijken echter niet blij met de snelle terugkeer van Verrips in ‘hun’ stadion. De doelman wordt getrakteerd op een fluitconcert. Voor Verrips ging de kwartfinale in de KNVB Beker bijna rampzalig van start: een vrije trap van Laros Duarte raakte de lat.

Volg hier live de ontwikkelingen bij de ontmoeting tussen FC Groningen en Fortuna Sittard.