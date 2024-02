Feyenoord hoeft de transfermarkt niet op: ‘Met hem al een natuurlijke opvolger in huis’

Sjoerd Mossou is zeer te spreken over het optreden van Feyenoord-verdediger in de heenwedstrijd tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League. De 22-jarige verdediger verving de niet fitte en stond voor de zware klus om Romelu Lukaku in toom te houden, maar kan terugkijken op een prima wedstrijd. Volgens Mossou heeft Feyenoord met Beelen de ‘natuurlijke opvolger’ van Geertruida al in huis.

Beelen brak vorig seizoen door in de hoofdmacht van PEC Zwolle en had een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie. De ontwikkeling en prestaties van de verdediger uit Harderwijk bleven niet onopgemerkt. AZ, Feyenoord én PSV zagen zijn komst wel zitten. De Eindhovenaren leken de beste papieren te hebben, maar Beelen zijn voorkeur ging toch uit naar Feyenoord. In Rotterdam-Zuid moest hij lang wachten op een kans, maar door de blessure van Gernot Trauner had hij afgelopen zondag tegen Sparta al een basisplaats en verscheen hij donderdagavond in het thuisduel met AS Roma wederom aan de aftrap.

Mossou zag Beelen veel indruk maken. “De eerste helft was halverwege, AS Roma trok nog maar eens naar voren, toen Feyenoorder Beelen de dreiging onschadelijk maakte met een haast achteloze kopbal achteruit, kalmpjes in de handen van Timon Wellenreuther”, schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad. “Niet per se een actie om meteen steil van achterover te slaan, wel een blijk van volledige rust, controle en, klassiek Louis van Gaal-jargon wanneer het over centrumverdedigers gaat: oriëntatie. Feillos herkende Beelen waar hij zich begaf op het veld, ondanks de dreiging van spits Lukaku en de voortdurend zwervende Paulo Dybala schui in zijn rug. Gevaar ontmanteld - en meteen draaide Beelen zich alweer om, aanspeelbaar in de opbouw van Feyenoord.”

Feyenoord-trainer Arne Slot was na afloop eveneens te spreken over het optreden van Beelen. Het was voor de zomeraankoop pas zijn tweede opwachting in Europees verband, na zijn basisplaats tegen Celtic in de laatste groepswedstrijd in de Champions League. Maar hoe goed Beelen het ook deed tegen AS Roma, zijn directe tegenstander wist wel te scoren. “Dat was zeker niet zijn fout, nee. Maar de statistieken liegen niet, zo eerlijk moeten we ook zijn: Lukaku staat uiteindelijk wél op het scorebord”, sprak Slot. “Maar toch, wie de 22-jarige verdediger donderdagavond volkomen soeverein zag acteren in De Kuip, vaak in een rechtstreeks gevecht met de Belgische topspits, kan zich amper voorstellen dat Beelen amper een jaar geleden nog in de Keuken Kampioen Divisie speelde”, aldus Mossou.

“Dik anderhalf jaar later bleef Beelen overeind tegen een topploeg in de Europa League, nota bene met een vroege gele kaart op zak, spelend in een kolkend stadion”, vervolgt de verslaggever. Dat is voor Feyenoord en Slot ‘pure winst’ vindt Mossou. Niet alleen omdat Trauner voorlopig nog buitenspel staat met een hamstringblessure. “Zeker ook met het oog op de nabije toekomst. De kans dat Geertruida komende zomer alsnog vertrekt uit De Kuip, na zijn bijna-transfer naar RB Leipzig, is erg groot. Met Beelen heeft de Rotterdamse club al een natuurlijke opvolger in huis: wederom een verdediger die met ruimte in zijn rug durft te spelen, en die aan de bal moeiteloos brengt wat Slot verlangt.”