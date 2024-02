Feyenoord – AS Roma op tv: hoe laat en op welke zender?

Feyenoord hoopt donderdagavond tegen AS Roma een stap te zetten richting de achtste finale van de Europa League. De wedstrijd wordt uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender is het duel te bekijken?

Hoe laat begint Feyenoord – AS Roma?

De wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma begint om 18.45 uur in De Kuip. De scheidsrechter van dienst is Radu Petrescu uit Roemenië.

Op welke tv-zender is Feyenoord - AS Roma te zien?

De wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma is te volgen via zowel Veronica als ESPN2. Bij Veronica begint de voorbeschouwing om 18.00 uur. Bij ESPN2 (en op het hoofdkanaal ESPN) is de voorbeschouwing vanaf 17.45 uur te zien.

Wat zijn de vermoedelijke opstellingen?

Bij Feyenoord moet gepuzzeld worden, want Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en Santiago Giménez lijken niet inzetbaar. Justin Bijlow, Gernot Trauner en Thomas van den Belt zijn al langer afwezig. Roma lijkt te gaan aantreden met voormalig Feyenoorder Rick Karsdorp.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Zerrouki; Jahanbakhsh, Ueda, Paixão.

Vermoedelijke opstelling AS Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.