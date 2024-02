Feyenoord - AZ op tv: hoe laat en op welke zender is de bekerwedstrijd te zien?

Feyenoord en AZ strijden woensdagavond om een plek in de halve finale van de KNVB Beker. Drie dagen na de onderlinge competitiewedstrijd in Alkmaar, die door Feyenoord met 0-1 werd gewonnen, treffen de ploegen elkaar in Rotterdam. De wedstrijd is live te zien op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat is Feyenoord – AZ?

De wedstrijd tussen de twee overgebleven bekerfavorieten begint om 21.00 uur in De Kuip. Bas Nijhuis is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter.

Op welke zender is Feyenoord – AZ?

Het duel is vanaf 21.00 uur te zien op het hoofdkanaal van ESPN en op STAR Channel. Het hoofdkanaal van ESPN is te vinden op kanaal 14 (KPN), 18 (Ziggo) of 160 (Odido). Voor andere aanbieders, klik hier. STAR Channel, het voormalige open kanaal van FOX, is te vinden op 11 (Ziggo) of 16 (Odido en KPN). Voor andere aanbieders, klik hier. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur.

Wat zijn de vermoedelijke opstellingen?

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Nieuwkoop, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Bazoer, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Van Bommel, Sadiq, Addai