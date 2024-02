Feyenoord bezorgt supporters kippenvel met nieuwe socialmediapost

De stemming zit er goed in bij Feyenoord voor de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma. Via de socialmediakanalen deelt de club donderdagochtend een fraaie video over vorige confrontaties met de Serie A-club.

De Romeinse geschiedenis vormt een rode draad door het filmpje: er wordt gewerkt met Romeinse cijfers en mozaïekkunst met afgebeelde spelers, terwijl de spelers van Roma worden afgebeeld als soldaten van het Romeinse Legioen. De Kuip wordt ‘ons eigen Colosseum’ genoemd.

Artikel gaat verder onder video

In de afgelopen jaren bleek Roma keer op keer een maatje te groot voor Feyenoord, maar daar moet verandering in komen in ‘hoofdstuk 𝐗𝐕•𝐈𝐈•𝐌𝐌𝐗𝐗𝐈𝐕’, ofwel het hoofdstuk dat op 15 februari 2024 wordt geschreven. "Laten we geschiedenis schrijven", aldus Feyenoord

Supporters van Feyenoord zijn lyrisch over de video. "Een van de beste filmpjes ooit gemaakt door het mediateam wat mij betreft", klinkt het bijvoorbeeld op X.