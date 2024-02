Feyenoord-fans walgen van cover Algemeen Dagblad

Supporters van Feyenoord zijn niet te spreken over de voorpagina van AD Sportwereld van woensdag. De krant signaleert een 'vleugje Advocaat' bij Feyenoord, nu het voetbal minder vloeiend is, doelend op het stroevere spel onder Dick Advocaat.

"Strijd en onverzettelijkheid, het was jaren de huisstijl van de Rotterdammers. Onder Slot ontwikkelde Feyenoord een meer verfijnde speelstijl die veel tegenstanders te machtig was", schrijft journalist Mikos Gouka in de krant. "Maar nu het allemaal wat stroever loopt bij de Rotterdammers moet het mes tussen de tanden de ploeg weer als vanouds overeind houden."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Gouka werd zondagmiddag na de 0-1 zege op AZ door sommigen gesproken van 'Dick Advocaat-voetbal'. "Een strakke organisatie, weinig weggeven, weinig creëren en de voorsprong koesteren. Daar is niets mis mee, maar het leek iets uit een ver verleden. Het is terug in Rotterdam-Zuid."

De nodige Feyenoord-supporters laten blijken niet gediend te zijn van de voorpagina. "Onder Advocaat strompelden we van het ene naar het andere gelijkspel tegen laagvliegers, met een selectie die daar veel te goed voor was", schrijft Feyenoord Youth Watcher bijvoorbeeld. Het account KuipTalk voegt toe: “Want die onverzettelijkheid was er de eerste twee jaar onder Slot niet? Wat een lachwekkende cover.”