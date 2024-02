Feyenoord krijgt vlak na blessure Bijlow opnieuw dramatisch nieuws in 28e minuut

is dinsdagavond vroegtijdig geblesseerd uitgevallen in het bekerduel tussen Feyenoord en AZ. De Oostenrijkse centrumverdediger liep na een klein half uur spelen een blessure op aan zijn hamstring, waarna hij door trainer Arne Slot direct naar de kant werd gehaald.

De avond leek zo goed te beginnen voor Trauner, want de verdediger kopte Feyenoord op voorsprong in De Kuip. Zijn doelpunt werd na inmenging van de VAR afgekeurd, waardoor zijn eerste goal in het rood-wit van de Rotterdammers uitbleef. Kort daarna moest de routinier opnieuw een tegenslag verwerken. De 31-jarige voetballer greep naar zijn hamstring en Slot zag vanaf de zijkant dat het direct mis was.

Lang is Trauner dan ook niet behandeld in het veld, want Thomas Beelen moest zich van de trainer van de Rotterdammers direct voorbereiden om in te vallen na 28 minuten spelen. Het is een klap voor Feyenoord in het belangrijke duel tegen AZ, maar ook kijkend naar de komende maand. Er wacht een zwaar programma voor de Rotterdammers met onder meer wedstrijden tegen AS Roma in de Europa League. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe ernstig de blessure van Trauner is.