Kansenmissend Feyenoord zegeviert met grote moeite, arbitrage speelt hoofdrol in De Kuip

Feyenoord heeft pijn en moeite de wedstrijd tegen tien man van RKC gewonnen. Na een aantal formidabele reddingen van kreeg de doelman een rode kaart voor een handsbal buiten de zestien waar een cruciale kans voorkomen werd. Het duurde lang voordat de Rotterdammers tot scoren kwamen, want pas in 84e minuut kopte Mats Wieffer 1-0 binnen.

Eerder op de dag kreeg Feyenoord al goed nieuws, want concurrent FC Twente verloor met 0-1 van FC Utrecht. Door deze nederlaag konden de Rotterdammers de voorsprong vergroten naar acht punten. Dan moesten ze nog wel even winnen van RKC, dat ook goed nieuws kreeg, want Vitesse en FC Volendam speelden gelijk en daardoor komen ze niet heel dichtbij de Brabanders op de ranglijst.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft pakte Vaessen de hoofdrol op met heel veel cruciale reddingen, maar ook een rode kaart. De keeper speelde een hele goede pot, maar in de 35e minuut kwam Calvin Stengs door en de doelman maakte hands. Door deze handsbal werd een cruciale kans voorkomen en dus gaf de scheidsrechter een rode kaart. Na lang kijken van de VAR bleef de beslissing van de leidsman staan. Toch kreeg Feyenoord het na de rode kaart ook nog niet voor elkaar om te scoren in de eerste helft. Sterker nog RKC kreeg nog een hele grote kans op 0-1, alleen verkwanselde David Min deze kans door ver naast te schieten.

Feyenoord ging in de tweede helft gewoon verder met veel kansen creëren, maar ook nu lukte het maar niet om de doelman te passeren. En als de doelman gepasseerd staat Dario van den Buijs wel op de doellijn om er een bal weg te halen. Dat deed de verdediger ook al knap in de eerste helft. Invaller Jeroen Houwen nam de taken van Vaessen goed over, want ook deze doelman pakte eigenlijk elke bal wel. Ook het aluminium werd nog een keer geraakt door Luka Ivanusec, die de bal vol op de lat schoot.

Toch kreeg Feyenoord het toch nog voor elkaar om een doelpunt te maken. Na alle gemiste kansen kopte Wieffer uit een corner van invaller Leo Sauer binnen. Voor Santiago Giménez was het weer een frustrerende middag, want ook vandaag kwam de Mexicaan niet tot scoren. De spits staat op dit moment al zes wedstrijden droog.

Na dit doelpunt scoorden Feyenoord en RKC niet meer en dus wonnen de Rotterdammers nipt van het tiental Waalwijkers. De ploeg van Arne Slot loopt door deze overwinning drie punten uit op FC Twente en staat nu acht punten voor op de Tukkers. RKC blijft door deze nederlaag op een zestiende plek staan met drie punten achterstand op Excelsior.