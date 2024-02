'Feyenoord-publiek gaat zich vanavond niet gedragen zoals Ajax-fans in 2003'

Rick Karsdorp keert donderdag voor even terug in De Kuip. De rechtsback van AS Roma wordt in de basisopstelling verwacht voor de Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord. Journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is benieuwd hoe Karsdorp ontvangen zal worden door de supporters van Feyenoord.

Gouka verwijst naar Clarence Seedorf, die in 2003 werd uitgefloten als speler van AC Milan in een uitwedstrijd tegen Ajax. “Ik heb weleens gezien dat Seedorf werd uitgefloten in Amsterdam. Feyenoord is een andere club en ik neem aan dat Karsdorp met een klaterend applaus wordt ontvangen, ondanks dat hij bij AS Roma speelt”, zegt Gouka in de AD Voetbalpodcast.

“Hij is bij Feyenoord opgegroeid en ze hebben zeventien miljoen euro aan hem verdiend”, voegt de journalist toe. “Het is een jongen van de club, die ook zijn moeilijke momenten heeft gehad, maar ook op huurbasis is teruggekeerd bij Feyenoord. Ik ben benieuwd. Ik denk dat hij er zelf ook wel benieuwd naar is, nu hij in het spelershotel zit te wachten.”

Karsdorp speelde vanaf zijn negende bij Feyenoord en debuteerde in augustus 2014 in de hoofdmacht. Na 101 officiële wedstrijden, een gewonnen KNVB Beker en een landstitel werd hij verkocht aan Roma, dat hem in het seizoen 2019/20 weer verhuurde aan Feyenoord. Daarna keerde Karsdorp weer terug in Italië. In dienst van Roma speelde Karsdorp 150 officiële duels, waaronder de gewonnen Conference League-finale van 2022. In de Europa League-wedstrijden van april 2023 tegen Feyenoord ontbrak hij door een blessure.