Arne Slot: 'Ik snap dat Marco van Basten dat misschien op dit moment vindt'

Arne Slot kan zich deels vinden in de kritiek van Marco van Basten op de aanvallers van Feyenoord. De Rotterdammers hebben al weken moeite met scoren en dat kan niet los worden gezien van de vorm van de voorhoedespelers. Van Basten is sowieso niet zo onder de indruk van het materiaal voorin bij Feyenoord, maar daar kan Slot zich niet in vinden.

Slot wordt door Noa Vahle gevraagd naar zijn mening over de kritiek van de voormalig Oranje-international. Van Basten gaf in het programma Rondo op Ziggo Sport aan niet zo onder de indruk te zijn van de aanvallers van Feyenoord. Santiago Giménez legde in de eerste seizoenshelft de ene na de andere bal in de touwen, maar worstelt inmiddels al een paar weken met zijn vorm. Ook Igor Paixão en Luka Ivanusec presteren wisselvallig. “Bij zo’n topaanvaller die zelf zó goed is geweest ligt de lat wellicht ook vrij hoog als hij kijkt naar onze spelers”, stelt Slot. “Ik snap dat Marco dat misschien op dit moment vindt.”

Feyenoord is weliswaar al een tijdje ongeslagen, maar overtuigend is het zeker nog niet wat de ploeg van Slot laat zien. Het creëert voldoende kansen, maar weet er heel weinig om te zetten in doelpunten. “Als je gewoon heel eerlijk kijkt, en dat doet Marco en doe ik ook, hebben wij al wekenlang weinig gescoord en als we scoren doen onze aanvallers dat ook niet. Maar dan is het wel een momentopname, want ik heb dit seizoen ook al en zeker van Santiago gezien dat hij ongelooflijk makkelijk en veel scoort”, zegt Slot. “Ik snap zijn kritiek misschien voor de laatste weken over onze aanvallers, alhoewel Paixão de stijgende lijn te pakken heeft en Ivanusec afgelopen zondag ook een prima indruk achterliet. Ik snap het tot op zekere hoogte, maar ik probeer het toch ook nog even op te nemen voor mijn eigen spelers.”

Slot zal hopen dat zijn aanvallers donderdagavond een stuk beter met de kansen omgaan. Na de 1-1 in Rotterdam moet de regerend kampioen van Nederland nog vol aan de bal om zich ten koste van AS Roma te kwalificeren voor de achtste finales van de Europa League.