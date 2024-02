Martijn Krabbendam spreekt na Feyenoord - AS Roma van 'heel klein wondertje'

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam spreekt na afloop van het heenduel met AS Roma in de tussenronde van de Europa League van een ‘heel klein wondertje’. De formatie van coach Arne Slot gaf in de tweede helft weliswaar een voorsprong uit handen, maar gezien de vele afwezigen mag het zeker niet ontevreden zijn met het resultaat. Dat stelt Krabbendam althans. Volgens de verslaggever van Voetbal International kwam donderdagavond in De Kuip wederom de kracht van Feyenoord naar boven.

De Rotterdammers hebben nog wat recht te zetten tegen AS Roma. Na het verlies in de finale van de Conference League in 2022 en de uitschakeling in de kwartfinale van de Europa League vorig jaar, werden ze een paar maanden geleden tijdens de loting voor de tussenronde van de Europa League wederom gekoppeld aan de Romeinse club. Feyenoord had donderdagavond in de heenwedstrijd een belangrijke stap richting de volgende ronde willen zetten, maar kon op eigen veld geen beroep doen op een groot aantal belangrijke krachten. Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner en Quinten Timber moesten het treffen allemaal aan zich voorbij laten gaan. Bovendien was topscorer Santiago Giménez niet fit genoeg om te starten.

Met een sterk gewijzigd elftal hield Feyenoord AS Roma desondanks op een gelijkspel. “Een terechte uitslag en een heel klein wondertje als je kijkt naar hoe de ploeg ervoor stond voor deze wedstrijd, met al die blessures”, zegt Krabbendam op de website van Voetbal International. “Als je dan terecht gelijkspeelt tegen AS Roma, mag je tevreden zijn. Ik ben wel onder de indruk van de spelprincipes die ze toch hebben. Het maakt niet uit wie ze opstellen: je ziet altijd wel wat ze willen. Hoe ze druk willen zetten, wat ze willen in balbezit, wat ze doen bij balbezit tegenstander. Daarin herken je de hand van de technische staf. Wat dat betreft ben ik wel onder de indruk.”

Volgens Krabbendam was het donderdagavond in De Kuip duidelijk te zien dat er ‘gewerkt’ is aan de spelprincipes en maakt het dan ‘eigenlijk’ ook niet uit welke spelers je opstelt. “Alleen in de kwaliteit van de uitvoering scheelt het natuurlijk wel als je met 17- en 18-jarigen speelt of met een gerenommeerde international als Geertruida of een jongen in vorm als Timber. Het is niet heel breed, maar het voordeel is wel dat de spelers die erin komen onder alle omstandigheden weten wat ze moeten doen. Daarin herken je een ploeg waar echt aan gewerkt is.” Dat is volgens Krabbendam tegelijkertijd de ‘kracht’ van Feyenoord. “Het trainingsveld, dat is al vaker gezegd. Máár, als je diep in het hart van de trainer kijkt, had hij het liefst nog een buitenspeler erbij gehad én een verdediger. Nu wordt hij hiertoe gedwongen”, aldus de clubwatcher.