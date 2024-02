Feyenoord slaat serieuze slag: 'Maar zijn vorm is misschien wel een veel grotere winst'

Feyenoord boekte zondagavond een moeizame, maar dik verdiende 1-0 overwinning op RKC Waalwijk. Daarmee beleefden de Rotterdammers uiteindelijk een goede generale voor de return tegen AS Roma, aanstaande donderdag in de tussenronde van de Europa League. Feyenoord sloeg dankzij de zege op RKC een gat van acht punten ten opzichte van FC Twente, maar volgens Marcel van der Kraan van De Telegraaf zit in de vorm van een ‘misschien wel veel grotere winst’.

De regerend kampioen van Nederland roerde zich afgelopen zomer al vroeg op de transfermarkt, maar was er in de slotdagen alles aan gelegen om nóg een buitenspeler naar Rotterdam te halen. Feyenoord was in die zoektocht uitgekomen bij Ivanusec. Dinamo Zagreb was echter niet van plan om de dribbelaar zomaar te laten gaan. Feyenoord moest de Kroatische verrichtingen in de voorrondes van de Champions League eerst afwachten, alvorens Ivanusec op 25 augustus definitief zijn overgang naar De Kuip kon afronden.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord telde bijna acht miljoen euro neer voor de vleugelspeler, die een vliegende start kende bij zijn nieuwe werkgever. Bij zijn debuut tegen FC Utrecht verzorgde hij meteen een assist en een week later noteerde hij in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen zijn eerste treffer in Rotterdamse dienst. Ivanusec slaagde er echter niet in zijn eerste goede optredens een passend vervolg te geven. De Kroaat raakte in het thuisduel met Celtic in de Champions League geblesseerd aan zijn enkel en stond daardoor een paar weken aan de kant. Eenmaal fit worstelde hij lang met zijn vorm, maar inmiddels begint hij steeds meer de ‘oude’ te worden.

“De winst zat tegen RKC letterlijk in een goaltje van Mats Wieffer en in de inmiddels comfortabele race voor de tweede plek in de Eredivisie. Maar tussen de twee grote Europa League-duels met AS Roma in is de vorm van de vorig jaar zomer aangetrokken Kroaat Ivanusec misschien wel een veel grotere winst voor Feyenoord”, schrijft Van der Kraan. “Daar is in elk geval de matchwinnaar, Wieffer, van overtuigd. Wieffer is zelf het hele jaar al in vorm, maar zag zijn Kroatische ploeggenoot na een fraaie start in Rotterdam met een blessure wegvallen en toen maandenlang worstelen. Maar dit is de Ivanusec weer van die eerste periode en de Ivanusec die alles fans van de nationale ploeg van Kroatië kennen. Een aanvaller met techniek, inzicht en klasse.”

Wieffer vertelt dat Ivanusec een ‘introverte’ jongen is, waardoor de zomeraankoop wat langer de tijd nodig had om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en ploeggenoten. “Maar nu komt hij er steeds meer in. Het is soms een beetje aftasten voor een buitenlandse speler in het begin”, wordt de Oranje-international geciteerd. Wieffer is enthousiast over de specifieke kwaliteiten van Ivanusec. “In de kleine ruimtes kan hij veel, je ziet ook een paar keer wat hij bij tegenstanders doet met de bal.” De vleugelspeler was tegen RKC misschien wel dé uitblinker aan Rotterdamse kant. “Ivanusec werd voor zo’n 7,5 miljoen euro aangetrokken in de zomer en liet niet alleen met een aantal fluwelen passeerbewegingen zien dat het zelfvertrouwen bij hem terug is. Zijn schitterende trap met het rechterbeen, waarbij hij de bal op de lat zag spatten, deed de harten van het Legioen verwarmen”, zag Van der Kraan.

Ivanusec maakte in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk voor het eerst in de tweede seizoenshelft zijn opwachting als basisspeler. Hij verving Igor Paixão, die met het oog op de tweede ontmoeting met AS Roma rust kreeg van Arne Slot. Ivanusec werd na 78 minuten vervangen door Leo Sauer, die de hoekschop trapte waaruit Wieffer de enige treffer van de avond maakte.