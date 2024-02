Feyenoorder van 600.000 euro maakt waanzinnige indruk: 'Belachelijk goed, hij maakt een absolute toptransfer!'

Feyenoord-supporters zijn onder de indruk van het optreden van middenvelder tegen AZ in de kwartfinale van de KNVB Beker. De middenvelder van de Rotterdammers is volgens supporters van de club uitstekend in vorm en kan volgens fans gaan dromen van een absolute toptransfer in de zomer.

Zondag maakte Wieffer in de uitwedstrijd tegen AZ, waarin de middenvelder uit Borne ook trefzeker was, al een goede indruk. Woensdagavond liet hij zich in de Rotterdamse Kuip opnieuw zien en schitterde hij volgens Feyenoord-supporters opnieuw in het rood-wit van de ploeg van Arne Slot: "Wat is Wieffer ontzettend goed, genot om naar te kijken", schrijft een fan van de nummer twee van de Eredivisie.

Het regent complimenten voor de oud-speler van Excelsior, die ooit voor een transfersom van ongeveer 600.000 euro overkwam van stadsgenoot Excelsior: "Wieffer maakt gewoon een absolute toptransfer na dit seizoen. En dan bedoel ik ook een echte toptransfer", schrijft een andere supporter. "Wieffer wordt zo ondergewaardeerd, ongelofelijk", reageert een ander.