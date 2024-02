Flashscore Team van de Week: flink bekritiseerde Ajacied maakt eindelijk zijn opwachting

Elke week selecteert Flashscore op basis van spelersratings het Team van de Week. Deze week maar liefst drie NEC'ers en drie Zwolle-spelers. Ook FC Utrecht gooide hoge ogen met twee uitverkiezingen. Koploper PSV vaardigde geen enkele speler af.

Jasper Schendelaar (PEC Zwolle) 9,3

De 23-jarige PEC Zwolle-doelman hield voor de tweede keer op rij een clean sheet en hielp zijn ploeg met maar liefst elf reddingen aan een 2-0 overwinning op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Josip Sutalo (Ajax) 7,8

Artikel gaat verder onder video

De Kroatisch international kreeg in zijn eerste periode in Amsterdam het een en ander aan kritiek. Ook tegen PSV (1-1) viel er wel wat aan te merken op zijn prestatie, maar Sutalo wist op basis van de Flashscore-ratings wel een plekje in het team van de week te bemachtigen.

Robin Pröpper (FC Twente) 8

De Twente-aanvoerder was wederom belangrijk voor zijn ploeg, die een 3-0 overwinning boekte op RKC Waalwijk.

Thomas Lam (PEC Zwolle) 7,9

Net als Schendelaar droeg ook Thomas Lam bij aan de overwinning van PEC op Sparta. Dat deed de Fin niet alleen door zijn verdedigende werk te doen, maar hij maakte ook nog eens de openingstreffer.

Tjaronn Chery (NEC) 8,8

Tjaronn Chery is terug in de Eredivisie en dat weten ze in Nijmegen, Deventer en nu ook in Almelo. Net als vorige week kwam de 35-jarige middenvelder tot scoren en besliste de wedstrijd tussen NEC en Heracles met de 3-1.

© Imago

Mats Wieffer (Feyenoord) 8,5

De international is een veelgeziene klant in het team van de week. Feyenoord boekte een belangrijke overwinning op AZ door de vroege treffer van de middenvelder.

Dave van den Bergh (PEC Zwolle) 8,9

De 24-jarige middenvelder maakte zijn vierde doelpunt van het seizoen en was bovendien de aangever bij de openingstreffer tegen Sparta.

Jens Toornstra (FC Utrecht) 9

Jens Toornstra leek in de winterstop richting uitgang te bewegen, maar begint een belangrijke factor te worden voor de Domstedelingen. Vorige week maakte hij een doelpunt, tegen FC Volendam (4-2 winst) was hij twee keer de aangever.

Taylor Booth (FC Utrecht) 9,3

Drie keer scoren tegen je broer. Het overkomt niet velen, maar Taylor Booth kreeg het voor elkaar. Broer Zach opende de score voor Volendam, maar ging met nul punten naar huis, dankzij de klasse van Taylor, die na blessureleed eindelijk weer in volle glorie te aanschouwen was.

© Imago

Koki Ogawa (NEC) 8,3

Met twee doelpunten bezorgde de 26-jarige Japanner zijn ploeg de overwinning tegen Heracles. Het waren alweer nummer zes en zeven van het seizoen.

Sontje Hansen (NEC) 8,5

Hansen was de aangever bij de 2-1 van Ogawa en vormde met Kodai Sano, Chery en Ogawa een constante bedreiging voor de Almelose verdediging.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.