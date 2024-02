Keiharde kritiek op Ajax: 'Club wordt maandenlang geleid door iemand die gewoon niet capabel is'

FC Twente-watcher Leon ten Voorde van Tubantia heeft in de podcast De Ballen Verstand harde kritiek geuit op het besluit van Ajax om eind vorig jaar in zee te gaan met John van ’t Schip. De voormalig voetballer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal zette zijn eerste stappen als trainer bij de club uit Enschede, maar wist daar geen goede indruk achter te laten.

Ajax begon het seizoen met Maurice Steijn als hoofdtrainer, maar na een aantal dramatische maanden besloot de Hagenaar de deur van de Johan Cruijff ArenA alweer achter zich dicht te trekken. De Amsterdammers stelden vervolgens Van ’t Schip aan als interim-hoofdtrainer en aan hem was de taak om de club er weer bovenop te krijgen - in elk geval sportief. Dat lukte in eerste instantie best aardig, maar na de nederlaag tegen sc Heerenveen, het gelijkspel tegen NEC, de verliespartij bij AZ en tussendoor het bedroevende optreden in het Europese tweeluik met FK Bodø/Glimt is Ajax weer helemaal terug bij af.

Artikel gaat verder onder video

De situatie in Amsterdam komt ook in De Ballen Verstand heel even ter sprake. Waar FC Twente in het afgelopen seizoen nog twee plaatsen onder Ajax eindigde, is het verschil tussen beide ploegen nu elf punten in het voordeel van de Tukkers. Zij liggen op schema om zich te plaatsen voor de voorronde van de Champions League, terwijl Ajax alle zeilen moet bijzetten om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal niet mis te lopen. “Ik blijf erbij, en dat hebben we hier ook al vaker gezegd. Als jij de leiding in handen geeft van een trainer die we hier kennen - hij stond weliswaar aan het begin van zijn carrière en dan mag je veel leren - maar je voelt meteen als speler en als club of je het wel of niet in de vingers hebt”, zegt Ten Voorde.

En dat was, volgens de clubwatcher, bij FC Twente totaal niet het geval toen Van ’t Schip daar aan de slag ging. “Nou, het algehele voordeel hier was toen: nee. Nogmaals: je leert bij en je leert ervan. Maar vervolgens wordt de grootste club van Nederland maandenlang geleid door iemand die gewoon niet capabel is, bij FC Twente totaal is mislukt en die leidt nu de grootste club. Dan kun je niks verwachten”, zo klinkt het. Het huwelijk tussen FC Twente en Van ’t Schip bleef beperkt tot één seizoen. Van ’t Schip stond veertig duels aan het roer bij de Tukkers, met een gemiddelde van 1,28 punt per wedstrijd. Hij ging in 2004 aan de slag als assistent van bondscoach Marco van Basten bij het Nederlands elftal en vormde ook bij Ajax een duo met de held van ’88. Daarna was Van ’t Schip actief bij onder meer Melbourne Heart, PEC Zwolle en de Griekse nationale ploeg.