Kaj Sierhuis: 'Toen ik kwam stonden ze zestiende en in een halfjaar eindigden we op de zevende plek'

heeft zich donderdagavond tijdens de ontmoeting tussen FC Groningen en Fortuna Sittard in de kwartfinale van de KNVB Beker verbaasd over het (lichte) fluitconcert dat hij bij zijn wissel over zich heen kreeg. De aanvaller van Fortuna Sittard vertelde na afloop geen reden te kunnen bedenken waarom supporters van de thuisploeg het op hem gemunt hadden.

Voor Fortuna Sittard werd het een avond om heel snel te vergeten. De formatie van trainer Danny Buijs leek op bezoek bij FC Groningen de uitgelezen mogelijkheid te hebben om zich te plaatsen voor de halve finale van de KNVB Beker. Maar na 120 slechte en oersaaie minuten nam de thuisploeg de strafschoppen beter en mocht het zich ten koste van Fortuna Sittard voegen bij N.E.C, SC Cambuur en Feyenoord. Sierhuis kon zijn ploeg niet helpen vanaf de stip. De aanvaller werd door Buijs in de eerste helft van de verlenging naar de kant gehaald en moest dus lijdzaam toezien hoe het voor de Limburgers vanaf elf meter slecht afliep.

Artikel gaat verder onder video

Bij de wissel van Sierhuis - die werd vervangen door Mouhamed Belkheir, die de beslissende strafschop wild over het doel school - was een licht fluitconcert te horen. Ploeggenoot Michael Verrips werd daarop al vanaf de aftrap getrakteerd. Verrips was tussen juli 2022 en januari 2024 actief voor FC Groningen, dat hem huurde van Fortuna Sittard. “Tijdens de wedstrijd ben ik daar niet mee bezig. Ik had door dat ze me uitfloten toen ik eruit ging, maar dat moeten ze lekker zelf weten”, vertelde Sierhuis na afloop voor de camera van ESPN. Volgens de verslaggever van het medium trok de spits wel een bepaald bekkie richting het thuispubliek. “Ik heb een jaar lang keihard mijn best gedaan voor deze club en volgens mij best wel mooie dingen meegemaakt”, reageerde Sierhuis.

“Toen ik kwam stonden ze zestiende en in een halfjaar eindigden we op de zevende plek”, vervolgde de oud-speler van ook Ajax en Heracles Almelo. “Daarna nog een halfjaar mooie momenten beleefd, zeker ook hier in het stadion. Daarna een transfer verdiend, mooie stap gemaakt (naar Stade Reims, red.). Voor mij geen reden om uit te fluiten, maar nogmaals: dat is hun keuze. Ik snap het ook wel in het heetst van de strijd, dat zijn gewoon emoties. Mensen doen dan gekke dingen.” Kees Kwakman, als analist voor ESPN aanwezig in Groningen, vindt dat Sierhuis ‘goed’ heeft gesproken. Volgens Kwakman, zelf ook speler geweest van de FC, ‘slaat het helemaal nergens op’ dat Sierhuis én Verrips werden uitgefloten. “Als ze nou rare dingen over de club hebben geroepen of er met de pet naar hebben gegooid… Maar Sierhuis heeft de ballen uit z’n broek gewerkt en een transfer verdiend.”

Kwakman voegde daar nog wel aan toe dat het ‘maar een paar mensen’ waren die zich negatief uitten bij de wissel van Sierhuis. “Het is niet zo dat het hele stadion begon te fluiten”, zo klonk het.