Gertjan Verbeek biedt zichzelf aan bij Nederlandse club, maar wordt afgewezen

Gertjan Verbeek heeft zichzelf aangeboden bij SC Cambuur, maar is door de Leeuwarders afgewezen. Dat onthult trainer Henk de Jong tegenover de Leeuwarder Courant. Verbeek was serieus geïnteresseerd om Etiënne Reijnen, die vertrokken is naar Feyenoord, op te volgen als technisch manager in het Cambuur Stadion.

Reijnen had nog een doorlopend contract als technisch manager van SC Cambuur, maar kreeg een kans bij Feyenoord, die hij niet kon laten lopen. De Rotterdammers zagen in hem de perfecte opvolger van Marino Pusic en is met de Friese club tot een akkoord gekomen om de beleidsbepaler per direct in De Kuip aan de slag te laten gaan als assistent-trainer. Dat hield in dat er bij Cambuur een vacature ontstond, waar onder meer Verbeek zich voor heeft gemeld.

"Gertjan was serieus. Hij wilde het ook wel op interim-basis doen", geeft De Jong voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen Vitesse aan tegenover de Leeuwarder Courant. De keuze van de club is uiteindelijk niet op de oud-trainer van onder meer AZ en VfL Bochum gevallen: "Het was een verrassende keuze geweest, maar dit speelt momenteel niet. De club is met andere kandidaten in gesprek."

De laatste klus van Verbeek in de voetballerij was zijn avontuur in 2021 als hoofdtrainer van Almere City. Dat liep niet zoals hij van tevoren had gehoopt, waarna hij niet meer aan het werk is gegaan bij een club in het betaald- of amateurvoetbal. Verbeek is tegenwoordig nog wel regelmatig te zien als analist bij ESPN.