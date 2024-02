Grote onrust voorafgaand aan Ajax tegen NEC: aanhoudingen verricht door politie

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en NEC is er onrust ontstaan rondom de supporters van de Nijmegenaren. Maar liefst 1200 aanhangers van NEC werden zondag verwacht in Amsterdam, maar dat is anders gelopen. Het uitvak zit een stuk leger en dat heeft te maken met aanhoudingen die zijn verricht en bussen die zijn omgedraaid naar Nijmegen.

NEC-watcher Jeroen Bijma maakte zondagmiddag als eerste melding van onrust rondom de supporters van NEC. De journalist van De Gelderlander weet dat er meerdere NEC'ers zijn gearresteerd: "NEC zou worden gesteund door een vol uitvak (1.200 supporters), maar een half uur voor de aftrap zit daar nog vrijwel niemand. Er schijnen problemen te zijn met de politie en meerdere arrestaties te zijn verricht", weet de verslaggever.

Zijn informatie is inmiddels ook door het X-account van de site ForzaNEC bevestigd. Volgens dit medium zijn er al meerdere bussen op de weg terug naar Gelderland. Op X laat VoetbalUltras weten dat het harde ingrijpen van de politie de reden is dat een groot deel van de supporters huiswaarts zijn gekeerd: "Dit politie-optreden resulteerde in diverse arrestaties, waarbij volgens berichten van onze bronnen sprake was van buitensporig geweld en provocatie vanuit de politie. Dit op basis van verdenkingen omtrent spreekkoren."