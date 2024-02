Heerenveen zag Eredivisie-parel gratis de deur uitlopen: 'Daar heb je nu wel spijt van'

SC Heerenveen slaagde er in de zomer van 2021 niet in om met (nu 21) overeenstemming te bereiken over een contract. De speler liep op dat moment al vijf jaar rond in de jeugdopleiding van de Friese club. De buitenspeler vertrok vervolgens transfervrij naar Excelsior, waar hij zich ontwikkelde tot een van de betere buitenspelers in de Eredivisie. Foppe de Haan stelt in gesprek met FCUpdate dat men zich daarover in Friesland nog weleens achter de oren krabt.

Driouech maakte in zijn eerste seizoen in dienst van Excelsior vooral als invaller zijn opwachting in het elftal van trainer Marinus Dijkhuizen, dat via de play-offs promotie naar de Eredivisie afdwong. Sinds het seizoen 2022/23 heeft hij een vaste basisplaats bij de Kralingers, waarvoor Driouech inmiddels 90 wedstrijden speelde. Daarin scoorde hij elf keer en leverde hij twaalf assists af. Bovendien staat hij inmiddels op vijf interlands voor Jong Marokko. Afgelopen winter lonkte een fraaie transfer naar Feyenoord of PSV. Driouech reisde op deadline day zelfs af naar Eindhoven, maar luttele uren voor het sluiten van de markt 'klapte' de deal en werd duidelijk dat hij in ieder geval nog een halfjaar bij Excelsior blijft.

Artikel gaat verder onder video

FCUpdate sprak afgelopen donderdag met Foppe de Haan en blikte in het gesprek met de oud-trainer onder meer vooruit op de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma van aanstaande donderdag. De Haan is onder de indruk van Mats Wieffer, die in 2020 de jeugdopleiding van FC Twente verliet om eveneens bij Excelsior te tekenen. Feyenoord sloeg twee jaar later voor een kleine zes ton toe, de rest is geschiedenis. "Bij FC Twente denken ze nog weleens: 'Wat hebben we laten lopen?'", zegt de Haan dan ook.

"Maar dat hebben wij hier met Driouech", vervolgt De Haan. "Die heeft hier jaren in de jeugd gelopen. Die kreeg geen contract, of wel een contract maar amper wat, dus die verlengde niet en ging weg. Daar heb je nu spijt van." De Haan stelt wel dat de overstap naar Excelsior Driouech goed heeft gedaan: "Soms is het zo dat het ergens niet past. Dan kom je ergens anders, dan krijg je wel het vertrouwen en wordt er wel aan je gewerkt en zo. En plotseling ben je veel beter dan men ooit inschatte dat je was. In opleiden moet je ook geduld hebben."

Ziyech

Driouech stak er in zijn Friese jaren niet overduidelijk bovenuit, zoals een aantal andere spelers dat wel deden. De Haan: "Je hebt talenten, als je bijvoorbeeld Hakim Ziyech hebt, die is hier ook geweest. Je kijkt er vijf minuten naar en dan denk je: 'Ja, die heeft bijzondere dingen', dat is wel heel helder. Daley Sinkgraven had het ook , en zo zijn er nog een paar geweest, Jon Dahl Tomasson had het ook. Dan hoef je niet zo hard te kijken."

"Maar er is ook een grote categorie daaronder, die dat niet laten zien. Maar die hebben de tijd nodig om dat wat ze wél hebben te laten zien. Dat is met 22, 23 of 24 soms. Maar we zijn zo ongeduldig geworden."