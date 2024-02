'Waarom moet Arne Slot naar het buitenland? Feyenoord ís al een hele grote club'

Feyenoord speelt donderdagavond de heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League. In de eigen Kuip neemt de ploeg van Arne Slot het - voor het derde achtereenvolgende seizoen - op tegen het Italiaanse AS Roma. In gesprek met FCUpdate laat Foppe de Haan zijn licht schijnen over de kwaliteiten en de vorm van de Rotterdammers en bespreekt hij de toekomst van Slot.

In 2022 was Roma in de finale van de Conference League te sterk voor Feyenoord en vorig seizoen was dat over twee wedstrijden in de kwartfinale van de Europa League weer het geval. Driemaal is scheepsrecht?

De Haan: "Ja, Feyenoord weer tegen Roma, dat is een leuke. Die trainer is er niet meer, José Mourinho, dus de strijd tussen hem en Slot ook niet. Dat is wel jammer, ja. Een hele bijzondere man, Mourinho."

"Feyenoord heeft niet de grote vorm, vind ik. Als je gisteravond keek (dit gesprek vond daags na na de 2-0 zege van Feyenoord op AZ in de KNVB Beker plaats, red.), die moeten wel heel hard werken. Ze creëren ook minder kansen, maar Feyenoord heeft wél een enorme drive. Dat is wel een grote kwaliteit, vind ik."

"Maar je hebt wel te maken met de blessure van Gernot Trauner, dat is een goeie. Als ze die niet hebben dan komt Thomas Beelen erin. Slot wilde (tegen AZ, red.) niet veranderen door Lutsharel Geertruida naar het centrum te halen, die wilde Bart Nieuwkoop rechtsbuiten houden. Die maakte ook een goal en blééf maar gaan, die was ongelooflijk agressief. Hij werkte enorm hard."

"Maar als je naar Mats Wieffer kijkt ook, hoe hard díe werkt. En hij had een geweldige pass, die laatste. Wieffer, dat is een goeie hoor."

Afgelopen week kwam naar buiten dat Atlético Madrid zich deze winter tevergeefs bij Feyenoord heeft gemeld voor Wieffer. Hij zei zelf: "Ik ben niet iemand die dan moeilijk gaat doen. Ja, ik had wel willen praten, maar als ze er niet uitkomen heeft dat niet zoveel nut."

De Haan: "Ja, een hele normale jongen, hè? Een Tukker. Bij FC Twente denken ze nog weleens: 'Wat hebben we laten lopen?'"

We hoorden Slot vorige maand speculeren dat hij best 'een soort Arsène Wenger' bij Feyenoord zou kunnen worden. Ziet u hem nog jaren blijven of denkt u dat hij nog naar het buitenland moet?

De Haan: "Ik heb geen idee, maar waarom moet je naar het buitenland? Het is een uitdaging, als je het in je hebt en zegt: 'Ik wil de wereld laten zien dat ik een grote club aankan'... Maar Feyenoord ís al een hele grote club."

"Ja, de mogelijkheden bij een Engelse topclub zijn veel groter, want die kunnen halen wat ze willen. Ze concurreren alleen maar met elkaar, die bovenste vier, vijf ploegen. Dan kan je een team kopen, maar dan moet je wel goede mensen hebben, ook in de leiding, hè? Een goede technisch manager, als daar iets mis is dan lukt het al niet meer. De druk is daar veel groter, maar sommige mensen vinden dat prettig. Ja, Slot is heel ambitieus. Dus je moet jezelf goed kennen, je moet je eigen kwaliteiten heel goed kunnen inschatten. Je moet kunnen zeggen: 'Dat wil ik niet' en je afvragen: 'Kan ik daartegen?' Als dat zo is: doen, zou ik zeggen."

De wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma begint donderdag om 18.45 uur en wordt live uitgezonden op Veronica en ESPN2.