Henk Spaan fileert Ajax: 'Om onverklaarbare redenen staat hij altijd in de basis, waarom!'

Henk Spaan vindt dat John van 't Schip te lang Ajax-middenvelder blijft opstellen. De columnist begrijpt er niets van dat de veel bekritiseerde Taylor continu zijn opwachting maakt in de basis van Van 't Schip en pleit voor een wissel.

"Van 't Schip moet bij zichzelf te rade gaan hierover", begint Spaan in de Hard Gras podcast. "Hij stelt hem veel te lang op en de trainers hiervoor ook. Het was al duidelijk dat die jongen niet zo goed in zijn vel zit en geen rendement heeft. Om onverklaarbare redenen staat hij altijd in de basis, waarom? Hij (Van 't Schip) stelt hem steeds op!"

Artikel gaat verder onder video

Van den Boomen valt in ieder geval goed in", gaat Spaan verder, die pleit voor een basisplaats van de spelverdeler bij Ajax. Van den Boomen was maandenlang uitgeschakeld, maar lijkt klaar om snel weer negentig minuten te gaan maken in het shirt van de Amsterdammers: "Ik begreep al helemaal niet waarom hij niet in de basis stond", zegt Spaan, al leek Van den Boomen nog niet fit genoeg voor een volledige wedstrijd.