Heracles Almelo komt na droevig nieuws met waanzinnig gebaar: 'Ik heb er geen woorden voor, maar dit is heel mooi'

Heracles Almelo heeft besloten het contract van de geblesseerde aanvaller open te breken en te verlengen. De buitenspeler is een van de betere spelers die trainer Erwin van der Looi tot zijn beschikking heeft, maar kampt met zwaar blessureleed. Tijdens het afgelopen trainingskamp in Spanje liep de Deense aanvaller een kruisbandblessure op. Ondanks dat, heeft Heracles besloten zijn contract te verlengen.

Het trainingskamp in het Spaanse Marbella liep voor Laursen uit tot een grote deceptie. De buitenspeler raakte in het oefenduel tegen PSV geblesseerd en na onderzoek werd duidelijk dat het ging om een kruisbandblessure. Een grote klap voor de 25-jarige aanvaller, die al twee keer eerder in zijn carrière een dergelijke blessure aan zijn kruisband heeft opgelopen. Het hield in dat Laursen dit seizoen niet meer in actie zou komen voor de Almeloërs.

Ondanks de blessure heeft Heracles besloten het contract van de aanvaller te verlengen tot medio 2025, zo maakt de Almelose club vrijdag bekend op de eigen website. De club spreekt het vertrouwen in Laursen uit, die de promovendus dankbaar is: “Vanaf het moment dat ik in Marbella opnieuw geblesseerd raakte, voel ik de steun vanuit de club. Dit is een prachtige club en ik wil hier heel graag spelen. Deze contractverlenging geeft rust in een moeilijke tijd. Ik heb er geen woorden voor, maar dit is heel mooi", besluit Laursen, die eerder in Nederland uitkwam voor FC Emmen.