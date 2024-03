Ontmaskering bij ESPN: Eredivisie-trainer verspreidde vorige week leugen over Dennis Higler

Dennis Higler gaf vorige week tijdens Heracles Almelo - Almere City een discutabel rode kaart aan Thomas Robinet. De spits van Almere City werd in de tweede helft met rood van het veld gestuurd door de scheidsrechter na een luchtduel met Kelvin Leerdam. Higler stuurde Robinet pas weg na ingrijpen van de VAR en liet de Fransman in eerste instantie ontsnappen, hetgeen tot boosheid leidde bij Heracles-trainer Erwin van de Looi.

In het televisieprogramma De Eretribune van ESPN wordt zaterdagavond teruggeblikt op het moment. Analist Kees Luijckx stipt aan dat Higler Robinet in eerste instantie helemaal geen rode kaart wilde geven. “Maar Van de Looi attendeerde Higler er uitdrukkelijk op dat hij moest gaan kijken bij de VAR. Van de Looi ging flink stennis schoppen. Daar was Higler in eerste instantie niet van gediend, maar na het bekijken van de beelden besloot hij die rode kaart toch te trekken”, aldus Luijckx, die het gedrag van Van de Looi aan de zijlijn ‘bloedirritant’ noemt.

Artikel gaat verder onder video

Van de Looi claimde na afloop dat Higler zich bij hem had verontschuldigd, omdat de arbiter in eerste instantie weinig kwaad zag in de actie van Robinet. Daar klopt echter niets van volgens Luijckx. “Dat hebben we gecheckt bij Higler. Van de Looi had na de wedstrijd gezegd: Higler heeft zijn excuses aangeboden bij mij. Higler zei na afloop in de correspondentie met ons: ik heb mijn excuses helemaal niet aangeboden”, onthult Luijckx, die vervolgt: “Higler zou zijn excuses hebben aangeboden bij Van der Looi voor het feit dat hij in eerste instantie oordeelde dat er niets aan de hand was. Vervolgens geeft Higler aan dat hij zijn excuses helemaal niet heeft aangeboden voor dit akkefietje.”