Aanvalsleider van Oranje op het EK aangewezen: 'Ik zie geen betere spits, qua voetbal is hij beter dan Brobbey'

Pierre van Hooijdonk heeft zich opnieuw lovend uitgelaten over de kwaliteiten van Bologna-spits . De analist van de NOS vindt het onbegrijpelijk dat de centrumspits nog nooit een oproep van het Nederlands elftal heeft gekregen. Erwin van der Looi, oud-bondscoach van Jong Oranje, is ook complimenteus voor de 22-jarige spits.

Van Hooijdonk liet zich eerder dit seizoen in een uitzending van het programma Studio Voetbal al lovend uit over Zirkzee, maar doet dat nu opnieuw. De analist geeft in De Volkskrant aan erg onder de indruk te zijn van hoe Zirkzee zich in de Serie A manifesteert, waar bij bij Bologna samenspeelt met Sydney van Hooijdonk: "Joshua doet het dit seizoen vanaf dag 1 fantastisch in de Serie A", legt Van Hooijdonk uit. "Hij legt een laagje elegantie over zijn spel. Ik zie geen betere spits", zegt de analist. In zijn ideale basiself van het Nederlands elftal zou Zirkzee in de punt van de aanval staan.

Artikel gaat verder onder video

Of Ronald Koeman met die gedachte het nieuwe jaar is ingegaan, is nog maar de vraag. De bondscoach maakte bij het Nederlands elftal voorlopig nog geen gebruik van Zirkzee, die voornamelijk bij Jong Oranje zijn minuten moest maken. Daar werkte hij met Erwin van der Looi, die eveneens complimenteus is: "Hij heeft echt heel veel kwaliteiten. Tweebenig, goede techniek, uitstekende aanname. Hij maakt ook totaal verschillende doelpunten, van binnen of buiten het strafschopgebied, vanuit de counter of in de drukte. Qua voetbal is hij beter dan Brobbey, ook een uitstekende spits trouwens", zegt Van der Looi.