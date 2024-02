Sjoerd Mossou heeft met volle teugen genoten van de wedstrijd tussen FK Bodø/Glimt en Ajax. Met kunst en vliegwerken kreeg de ploeg van John van ’t Schip het voor elkaar om de Noorse ploeg op de knieën te krijgen. Mossou blikt in zijn column voor het Algemeen Dagblad terug op de ‘historische’ wedstrijd.

“Ajax tegen FK Bodø/Glimt was geen wedstrijd die historisch was om zijn schoonheid, althans niet in de klassieke betekenis van het woord. De pracht zat hem in iets heel anders: in de steeds hilarischer loop der dingen”, begint de columnist. “In de optelsom van al die dingen ook: het lot deed donderdagavond maar wat. De gekkigheid werd almaar gekker.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Mossou was de wedstrijd tussen Bodø en Ajax ‘niet meer te analyseren of te beredeneren’. De Amsterdammers zagen hoe de Noorse opponent kans op kans verprutste. Op de tribunes kon je de Noren uit pure wanhoop horen zuchten, gillen, brullen. Ze voelden het: in de laatste minuut zou de bal op de doellijn van Ajax belanden, of half erover zelfs, en dan zou er plots iets krankzinnigs gebeuren”, schrijft hij.

“Het slechtste Ajax ooit deed donderdag alles verkeerd, maar na een tijdje wist iedereen het zeker: die gaan winnen. De verpletterende schoonheid van dom toeval”, vat Mossou het uiteindelijk samen. De ploeg van Van ’t Schip moet het in de volgende ronde van de Conference League opnemen tegen Aston Villa.