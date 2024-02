Slot moet puzzelen bij Feyenoord: ‘Hij heeft twee duidelijke opties’

Feyenoord-trainer Arne Slot moet een flinke puzzel leggen voor het komende thuisduel met Sparta en mogelijk ook de eerste van twee ontmoetingen met AS Roma in de tussenronde van de Europa League. De oefenmeester zag woensdagavond in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen AZ naast ook geblesseerd uitvallen. Volgens Marcel van der Kraan van De Telegraaf heeft Slot twee ‘duidelijke’ opties om Trauner te vervangen.

Trauner is sinds zijn komst naar Feyenoord in de zomer van 2021 razend populair bij de achterban én een belangrijke kracht in het elftal van Slot. De Oostenrijker worstelt echter al een tijdje met zijn fitheid. Trauner moest vorig seizoen wegens een knieblessure al een aantal wedstrijden missen en stond ook dit seizoen al een paar weken aan de kant. De centrale verdediger kwam de eerste weken van 2024 weliswaar goed door, maar moest zich woensdagavond tegen AZ toch weer noodgedwongen laten vervangen. Een hamstringblessure zorgt ervoor dat hij voorlopig uit de roulatie is.

Slot bracht Thomas Beelen in het veld als vervanger van Trauner. Feyenoord nam Beelen afgelopen zomer over van PEC Zwolle, waar hij een belangrijk aandeel had in de promotie naar de Eredivisie. De 22-jarige Harderwijker moet in Rotterdam geduldig wachten op zijn kans, maar komt de laatste weken steeds meer aan spelen toe. Van der Kraan noemt Beelen dan ook een van de twee ‘duidelijke’ opties om Trauner de komende periode te vervangen. “Tegen Sparta, komende zondagavond om 20.00 uur in De Kuip, zou Beelen best op die positie uit de voeten kunnen. Hij viel tegen AZ ook in naast Hancko, maar volgende week donderdag staat er met AS Roma een tegenstander van veel groter kaliber op het programma en dan is het makkelijk om nu al in de competitie in dezelfde samenstelling te opereren”, schrijft de verslaggever.

“Gelet op het feit dat ook Timber weg is uit de as vanwege een in de slotfase tegen AZ opgelopen hersenschudding, zou Geertruida wel eens de voorkeur kunnen krijgen”, vervolgt Van der Kraan. Lutsharel Geertruida startte in de thuiswedstrijd tegen AZ in de kwartfinale van de KNVB Beker, waarin hij de maker was van de 1-0, nog als rechtsback. Mocht Slot in Geertruida de beste vervanger van Trauner zien, zou hij ook elders in zijn elftal moeten schuiven. “In dat geval moet Bart Nieuwkoop weer twee linies terug, omdat hij de laatste duels rechtsbuiten in plaats van rechtsback speelde”, zo klinkt het. En dat deed Nieuwkoop naar behoren. Tegen AZ bekroonde hij een uitstekend optreden met een doelpunt (de 2-0). “Maar voor die rechtsbuitenpositie heeft Feyenoord ook Alireza Jahanbakhsh, die bij de Azië Cup in goede vorm stak, dit weekend weer terug.”

Feyenoord en AS Roma spelen volgende week donderdag hun eerste van twee onderlinge wedstrijden in de tussenronde van de Europa League. De Romeinen wachten zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Internazionale eerst nog een zware kluif in de Serie A. De eerste ontmoeting tussen Feyenoord en AS Roma begint om 18.45 uur in De Kuip. Een week later is de return in de Italiaanse hoofdstad.