Hugo Borst herinnert Ajax aan megamiskoop: 'Het is link om hem nu te halen'

verkeert in goede vorm en kwam zondag tot scoren in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax (3-2). De aanvaller is volgens Andy van der Meijde toe aan een stap hogerop, al heeft Hugo Borst zijn bedenkingen.

Sahraoui was een van de smaakmakers tegen Ajax en is volgens Van der Meijde ook goed genoeg om voor de Amsterdammers te spelen. “Die zou bij Ajax mee kunnen, denk ik. Ja, tegenwoordig kan iedereen daar mee”, lacht Van der Meijde. “Maar ik vind hem een goede buitenspeler. Hij heeft een actie in huis, kan een goal maken, heeft overzicht en een goed temperament.”

Wim Kieft denkt dat Ajax erop vooruit kan gaan met de linksbuiten van Heerenveen, die dit seizoen zes doelpunten maakte. “Die jongen die nu bij Ajax op die positie speelt, daar word ik ook niet vrolijk van”, doelt Kieft op Carlos Forbs. “Ik zie het niet. Maar ik zie het ook niet in andere aankopen. Sutalo, Sosa, dat kan niet, man. Het zijn internationals, zeggen ze…”

Borst weet dat een speler die bij Heerenveen goed presteert niet per se slaagt in de Johan Cruijff ArenA. “Ik denk dan toch aan Sulejmani. Van Heerenveen naar Ajax liep toen niet goed af. In dat opzicht is het een beetje link.”