Borst ziet ‘overschatte’ speler bij Ajax: ‘Moet zijn voeten orthopedisch recht laten zetten’

Hugo Borst is niet onder de indruk van . De middenvelder is basisklant bij Ajax, maar de columnist van het Algemeen Dagblad noemt hem ‘overschat’. Borst spreekt bovendien zijn verbazing uit over het aantal grote kansen dat Taylor onbenut laat. In de thuiswedstrijd tegen PSV had hij de winnende op z’n schoen.

Het middenveld van Ajax is deze dagen onderwerp van gesprek. Dat heeft vooral te maken met de komst van Jordan Henderson. De Amsterdammers maakten de komst van de Engelsman al op 18 januari wereldkundig, maar deden afgelopen zaterdag in de topper tegen PSV pas voor het eerst een beroep op hem. Voor het thuisduel met RKC Waalwijk had hij immers nog niet de beschikking over de benodigde papieren en op bezoek bij Heracles Almelo wilde John van ’t Schip geen risico met hem nemen.

Na afloop van de ontmoeting met PSV was het een en al Henderson. Op de persconferentie, maar ook voor de camera’s van onder meer ESPN en de NOS. Volgens Borst heeft Ajax de ‘spannendste voetballers’ om te interviewen, maar daarmee doelt hij zeker niet op Henderson. “Hij vindt werkelijk alles ‘amazing’. Waarschijnlijk beschouwt hij, als je hem ernaar vraagt, kansenmisser Taylor als de evenknie van Zinédine Zidane”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. Hij steekt zijn mening over Taylor vervolgens niet onder stoelen of banken. De viervoudig Oranje-international kreeg tegen PSV in de slotfase twee goede mogelijkheden, waaronder een van dichtbij na knap werk van Brian Brobbey.

“Die Taylor moet dringend zijn voeten orthopedisch recht laten zetten”, stelt Borst. “Zelfs zijn maatje Brobbey zei Taylor in het veld eens flink de waarheid nadat de overschatte middenvelder de zoveelste goede kans had verkwanseld.” Brobbey kon bijna niet geloven dat Taylor de bal van een paar meter afstand wild over het Eindhovense doel schoot en daarmee de uitgelezen kans op een Amsterdamse voorsprong liet liggen. “Ik zei nog tegen hem: wat doe je allemaal daar? Hoe hij die bal zo over schiet…”, klonk het namens Brobbey voor de camera van ESPN.