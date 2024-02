Hugo Borst wil één speler niet zien bij Oranje: 'Schamen jullie je niet voor hem?'

Als het aan Hugo Borst ligt, krijgt een kans bij het Nederlands elftal in de komende interlandperiode. De analist ziet liever niet dat deel uitmaakt van de EK-selectie.

In de uitzending van Veronica Offside breekt Andy van der Meijde een lans voor Weghorst, in zijn ogen en speler die Oranje ‘nodig’ heeft op het EK, maar Borst heeft zijn bedenkingen. “Hebben jullie met Wout Weghorst niet dat je je een klein beetje schaamt?”, vraagt hij aan tafelgenoten Wilfred Genee, Wim Kieft en Van der Meijde.

“Ik niet”, antwoordt Van der Meijde. “Hij doet soms rare dingen, maar hij heeft wel iets extra’s wat we soms missen bij het Nederlands elftal. Hij gaat over lijken en dat vind ik wel mooi.” Zondag reageerde Weghorst woedend toen hij werd gewisseld in de wedstrijd tussen TSG Hoffenheim en FC Köln: hij sloeg tegen de dug-out.

Volgens Borst is Weghorst een speler die zich ‘aanstellerig en theatraal’ gedraagt. Hij reageert op een foto waarop Weghorst met gesloten ogen en de hand op het hart het volkslied aanhoort. “Kom op, man. Als je Amerikaan bent en net terug bent van een oorlog in het Midden-Oosten, dan doe je dat.”

Borst ziet Bologna-spits Zirkzee in de komende oefeninterlands liever bij Oranje. “Die jongen in Italië, moeten we die niet even uittesten in maart? Dan houden we Wout in de wachtkamer.” Oranje speelt op 22 maart tegen Schotland en op 26 maart tegen Duitsland. Het is de laatste interlandperiode voordat de EK-voorbereiding begint.