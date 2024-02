Joey Veerman heeft één groot minpunt: 'Dan wordt de Europese top een moeilijk verhaal'

Kenneth Perez betwijfelt of geschikt is voor de absolute top. De analist van ESPN is gecharmeerd van de middenvelder van PSV, maar ziet zijn motoriek als het grootste knelpunt. “Kan je in de top spelen met zo’n gebrekkige motoriek?”, vraagt Perez zich maandagavond af bij Voetbalpraat.

Veerman werd vorige week nog uitgeroepen tot beste speler van de week in de Champions League en is bezig aan een ijzersterk seizoen. Volgens Perez zou Veerman moeiteloos meekunnen bij een club als Borussia Dortmund, de tegenstander van PSV in de Champions League, maar de ‘absolute top’ wordt een lastig verhaal. “Aan zijn manier van lopen zie je dat hij geen lekkere motoriek heeft.”

“Branco van den Boomen en Mats Wieffer hebben dat ook niet echt”, zo vervolgt Perez. “Zeker als je ze vergelijkt met iemand als Ryan Gravenberch, hebben ze helemaal geen looptechniek. Ze zijn ook niet voor niets alle drie traag. Veerman vind ik traag, ja. Hij is een supersnelle denker, maar geen snelle loper. Je kunt Emre Can bij Dortmund zo inwisselen voor Veerman. Maar als je kijkt naar de heel grote clubs, dan zie je zo iemand toch nooit? Dan zie je spelers als Camavinga en Frenkie de Jong.”

Tafelgast Willem Vissers benadrukt dat motoriek het ‘minste punt’ is van Veerman. Perez noemt het ‘een van zijn weinige minpunten’. “Hij heeft wel veel pluspunten, maar alle gasten die in de top zitten, hebben dat ook plus een goede motoriek. Veerman hoeft natuurlijk ook niet per se naar de absolute top. Een club als Dortmund zou al fantastisch zijn voor hem.”