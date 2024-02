Uitstekend nieuws voor Koeman: potentiële EK-ganger na 201 dagen terug op het trainingsveld

Goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman én voor Arsenal-trainer Mikel Arteta: heeft woensdag, op de kop af 201 dagen nadat hij zijn voorste kruisband afscheurde, zijn rentree op het trainingsveld van zijn club gemaakt. The Gunners delen op X een tweetal foto's waarop te zien is dat de 15-voudig international van Nederland op de weg terug is.

Timber maakte afgelopen zomer een fraaie transfer van Ajax naar de Londense topclub. Arsenal telde 40 miljoen euro neer voor de 22-jarige centrale verdediger, die in de voorbereiding op zijn eerste seizoen ook geregeld als linksback werd gebruikt door trainer Mikel Arteta. Op die positie mocht hij ook starten in zowel de strijd om het Community Shield tegen kampioen Manchester City (5-2 winst na strafschoppen) als de eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Nottingham Forest.

Artikel gaat verder onder video

In de blessuretijd van de eerste helft van dat duel ging het echter helemaal mis voor Timber. De verdediger moest de strijd staken na een botsing met tegenstander Brennan Johnson, waarna hij nog wel even kon doorspelen voordat hij alsnog door zijn knie heenzakte. Enkele dagen later werd duidelijk dat de Nederlander een lange revalidatie te wachten stond, Arteta sprak zelfs de vrees uit dat hij het hele seizoen niet meer over zijn aankoop zou kunnen beschikken.

Uit de beelden die Arsenal woensdag deelt blijkt echter dat Timber inmiddels weer in staat is om op het veld te trainen, zij het nog zonder bal. Bovendien is op het tweede plaatje te zien dat hij ook alweer kan aanzetten voor een sprintje, wat enige hoop biedt op een voorspoedig herstel. Mocht dat de komende tijd doorzetten, dan krijgt Koeman er nóg een optie bij voor de (doorgaans drie) posities in het centrum van zijn defensie. Timber heeft onder meer concurrentie van Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Sven Botman en Nathan Aké, en dat zijn alleen nog maar de Oranje-klanten die in Engeland spelen. Ook Jorrel Hato, Mathijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind en Lutsharel Geertruida hopen aanspraak te maken op een plek in de EK-selectie, al kunnen die laatste twee ook op de backposities uit de voeten.