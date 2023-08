Mikel Arteta komt tijdens persmoment met slechtst denkbare nieuws over pechvogel Jurriën Timber

Mikel Arteta is met nog meer schokkend nieuws gekomen over Jurriën Timber. De Nederlandse verdediger raakte ernstig geblesseerd aan zijn knie in de competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest, en vervolgens werd duidelijk dat Arsenal hem ‘maandenlang’ moest missen. De Spaanse oefenmeester doet er nog een schepje bovenop en rekent dit seizoen niet meer op de pechvogel.

Eerder werd bekend dat Timber onder het mes moet, maar er werd dus nog niet duidelijk hoe lang de revalidatieperiode exact ging duren. Arteta is mogelijk met het slechtst denkbare nieuws gekomen. De trainer denkt dat Timber dit gehele seizoen aan zich voorbij moet laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Een flinke smet voor zowel Arsenal als Timber zelf. Mocht de centrale verdediger daadwerkelijk een heel seizoen missen, kan dat gevolgen betekenen voor zijn deelname aan het EK van volgende zomer. “Het is een grote tegenvaller, vooral voor hem zo snel na zijn komst. Maar ook voor ons als club. We hebben hem met duidelijke bedoelingen gehaald en het was duidelijk wat hij aan het team toevoegde. Nu missen we hem de rest van het seizoen, terwijl hij ons op verschillende plekken in de verdediging had kunnen helpen”, reageerde Arteta op de persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Crystal Palace.

De Spaanse trainer laat weten dat Arsenal niet direct de transfermarkt op gaat om een vervanger te zoeken. “Ik denk vooral aan welke spelers we nu nog beschikbaar hebben. Het aantal mogelijkheden is erg klein, maar dat biedt kansen voor iedereen. Iedereen moet klaar zijn om te kunnen spelen.” Timber was overigens meer dan uitstekend begonnen aan zijn dienstverband in Londen. Notabene als linksback maakte de Nederlander in zijn eerste weken al veel indruk.