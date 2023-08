Jurriën Timber komt luttele minuten na dramatisch blessurenieuws met eerste reactie

Jurriën Timber heeft middels een bericht op Instagram gereageerd op het nieuws over zijn ernstige blessure. De verdediger raakte afgelopen zaterdag in de competitiewedstrijd tussen Arsenal en Forest geblesseerd aan zijn knie en zijn werkgever heeft woensdagmiddag bevestigd dat hij onder het mes gaat en voorlopig niet in actie zal komen.

Timber verruilde Ajax in juli voor Arsenal en kon na zijn eerste optredens voor de topploeg uit de Premier League op lovende kritieken rekenen. Arsenal-coach Mikel Arteta gooide zijn aanwinst in de strijd om de Community Shield tegen Manchester City meteen voor de leeuwen en had voor hem ook in de eerste competitiewedstrijd tegen Forest een basisplaats in petto. Timber moest zich tegen Forest echter al na een paar minuten spelen in de tweede helft noodgedwongen laten vervangen. De oud-Ajacied verstapte zich, net over de middellijn. Een erg ongelukkige actie die hem naar alle waarschijnlijkheid maanden aan de kant houdt.

Artikel gaat verder onder video

Arsenal maakte via de officiële kanalen bekend dat Timber een blessure heeft opgelopen aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. Volgens de berichten in Engeland is hij minstens zes maanden uit de roulatie. “Ik vind het heel erg om te delen dat mijn blessure veel serieuzer is dan verwacht, zeker na het warme welkom dat ik heb ontvangen”, schrijft Timber op Instagram. “Ik wilde jullie terugbetalen op het veld, wat de komende periode niet mogelijk zal zijn. Ik ben gezegend met heel veel geweldige mensen om me heen. Samen doen we alles om zo snel en sterk mogelijk terug te keren.”

Timber is de Arsenal-supporters enorm dankbaar voor de wijze waarop hij is ontvangen. “Voor nu ga ik ons team natuurlijk aanmoedigen vanaf de tribune. Bedankt dat jullie mij in zo’n korte periode zo thuis hebben laten voelen”, aldus de Oranje-international.