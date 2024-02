El Ahmadi maakt Ajacied met de grond gelijk: 'Hij was echt dramatisch'

Karim El Ahmadi heeft geen goed woord over voor het optreden van Ajax-verdediger in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De Kroaat maakte vorige week in de topper tegen PSV nog een prima indruk als tegenstander van Johan Bakayoko, maar haalde in Friesland een onthutsend niveau. El Ahmadi liet er dan ook geen misverstand over bestaan.

Ajax haalde Sosa afgelopen zomer op de slotdag van de transferwindow naar Amsterdam en leek daarmee goede zaken te doen. De eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn was al vanaf de start zoekende op de linksbackpositie en hoopte met Sosa een serieuze versterking tot zijn beschikking te krijgen. Maar dat is de Kroatische vleugelverdediger vooralsnog niet geweest voor Ajax. Hij is er ook onder John van ’t Schip nog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. De interim-hoofdtrainer heeft evenals Steijn de ideale invulling van de linksbackpositie (nog) niet gevonden en het optreden van Sosa in Heerenveen heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

“Tegen PSV speelde hij best wel aardig, maar vandaag (zondag, red.)…”, begon El Ahmadi zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. “Het is totaal geen speler waar je als medespeler energie van krijgt als je hem ziet voetballen.” Het teleurstellende optreden van Sosa in het Abe Lenstra Stadion is een hard gelag voor Van ’t Schip. Menig Ajax-fan hield vorige week zaterdag in de topper tegen PSV z’n hart vast toen de Kroaat binnen de lijnen kwam en Bakayoko moest gaan verdedigen. Hij deed dat echter naar behoren en dwong daarmee een basisplaats af voor het uitduel met sc Heerenveen. Maar Van ’t Schip en Sosa lijken na de 3-2 nederlaag weer terug bij af.

“Het is een ervaren jongen, maar als je ziet hoeveel fouten hij aan het maken was… Het helpt je team ook niet om in een wedstrijd te komen”, vervolgde El Ahmadi. De voormalig middenvelder van onder meer FC Twente en Feyenoord is ook kritisch op Josip Sutalo. “Het is met Sutalo en Sosa constant het geval. Dan spelen ze een wedstrijdje redelijk, maar daarna is het gewoon weer raak.” Van ’t Schip erkende na afloop een probleem te hebben op de linksbackpositie. De interim-hoofdtrainer van Ajax vertelde tevens dat Sosa het gewend was om in een systeem met vijf verdedigers te spelen, maar daar wil El Ahmadi niks van weten. “Het lijkt gewoon helemaal niet op verdedigen wat hij aan het doen is. Ze zeggen dat hij met vijf verdedigers beter is, maar daar heeft dit niks mee te maken. Hij was, vooral in de eerste helft, echt dramatisch.”