Keiharde conclusie voor Feyenoord: ‘Dan ben je het niet waard om door te gaan’

Emile Schelvis stelt dat Feyenoord het niet verdiende om ten koste van AS Roma door te gaan in de Europa League. De commentator van Ziggo Sport zag de formatie van coach Arne Slot vorige week in de heenwedstrijd en donderdagavond in de return op voorsprong komen én in de strafschoppenserie een grote mogelijkheid krijgen om het heft in handen te nemen, maar de Italianen trokken desondanks aan het langste eind.

Feyenoord stond na de 1-1 in de heenwedstrijd voor de loodzware klus om in Stadio Olimpico kwalificatie voor de achtste finales van de Europa League af te dwingen. Dan moest het nóg beter voor de dag komen dan vorig jaar, toen de Rotterdammers in de return van de kwartfinale in hetzelfde toernooi over twee wedstrijden gezien weliswaar de leiding namen, maar vlak voor tijd een Romeinse treffer om de oren kregen en in de verlenging uiteindelijk aan het kortste eind trokken. Het zag er ook donderdagavond echter niet in. “Als je eerlijk bent heeft Roma er over de hele wedstrijd genomen toch wel iets meer recht op dan Feyenoord”, zegt Schelvis in gesprek met Rijnmond.

Artikel gaat verder onder video

De derde opeenvolgende teleurstelling tegen AS Roma komt ongetwijfeld hard aan bij Feyenoord en z’n fans, die na de voortijdige uitschakeling in de Champions League hoopten op een mooi avontuur in de Europa League. “Zonder nu meteen met z’n allen in zak en as te zitten, denk ik dat iedere Feyenoord-supporter met een beetje verstand van voetbal ook wel beseft dat het er - misschien op de eerste vijftien minuten in de eerste helft na - niet echt in heeft gezeten. En dat je geluk hebt gehad dat Roma er niet met twee of drie goals overheen is gedenderd in de eerste helft, dat je in leven blijft, terugkomt, maar ook dan geen vuist kunt maken. Dat is dus te weinig”, aldus Schelvis.

De commentator trekt vervolgens een vergelijking tussen het Feyenoord van nu en het afgelopen seizoen. De ploeg van Slot werkte voor de winterstop een aantal sterke wedstrijden af in de groepsfase van de Champions League, maar moest desondanks z’n meerdere erkennen in Atlético Madrid en Lazio. In de Europa League ging het dus al meteen mis tegen AS Roma, waar het elftal van vorig seizoen nog de kwartfinales haalde. “Dit is wel echt iets om te verwerken. Eigenlijk had Feyenoord vorig jaar een elftal dat beter was en beter speelde”, stelt Schelvis. “Vergeleken met vorig jaar, zo eerlijk moet je zijn, is het gewoon minder en Feyenoord heeft de laatste weken ook niet de grootste vorm. Maar toch - en dat doet pijn - heeft Feyenoord de kans gehad.”

Een voorsprong in de heenwedstrijd én de return, na de misser van Romelu Lukaku dé kans om de leiding te nemen in de strafschoppenserie. “Ze hebben voorgestaan in de wedstrijd, in de penaltyserie, maar dan heb je dus ook niet de power om het af te maken. Dan ben je het niet waard om door te gaan, zo simpel is het”, zo klinkt de harde conclusie van Schelvis.