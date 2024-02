Kelvin Leerdam keert terug in de Eredivisie: 'Hij neemt zijn Feyenoord-achtergrond mee'

keert terug in de Eredivisie. De 33-jarige verdediger tekent bij Heracles Almelo een contract tot medio 2025, zo maakt de club donderdagochtend bekend. Leerdam was transfervrij nadat zijn contract bij LA Galaxy afliep.

“Ik ben blij dat ik vandaag mijn overstap naar Heracles Almelo heb afgerond", zegt Leerdam op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb veel gesprekken gevoerd met de club en ze bleven het contact onderhouden. Dat gaf mij een goed gevoel. Heracles Almelo heeft een goede ploeg en ik hoop dat ik ervaring kan toevoegen aan de selectie. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de club stijgt op de ranglijst."

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma bestempelt Leerdam als een 'zeer ervaren verdediger' die de selectie van Heracles 'van extra impuls voorziet': “Hij is multifunctioneel en zijn veelzijdigheid geeft ons meer mogelijkheden", voegt Hoogma toe. "Met zijn Feyenoord-achtergrond en zijn verleden bij clubs in de Verenigde Staten brengt hij ook de nodige bagage met zich mee.”

Kelvin Leerdam doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde acht jaar voor de club, alvorens hij in 2013 de overstap maakte naar Vitesse. Met de Arnhemmers won hij de KNVB Beker in 2017. Na in totaal 186 Eredivisiewedstrijden voor zowel Feyenoord als Vitesse verruilde hij de Nederlandse velden voor een avontuur in de Amerikaanse MLS. Via Seattle Sounders, Inter Miami en LA Galaxy is hij nu terug in Nederland.