Kraay junior stelt mening 180 graden bij: 'Maar ik snap hem volledig'

Hans Kraay junior heeft zich in de rust van het Eredivisie-duel tussen RKC Waalwijk en Heracles Almelo uitgelaten over de strafschop die de bezoekers na ruim een halfuur spelen kregen van scheidsrechter Rob Dieperink. Die wees na hands van routinier naar de stip, volgens Kraay in eerste instantie ten onrechte. ESPN-analisten Marciano Vink, Anco Jansen en Kees Luijckx wisten hem echter van het tegendeel te overtuigen .

Uit een vrije trap belandde de bal na 34 minuten spelen in Waalwijk op het hoofd van Sven Sonnenberg. Die kopte van dichtbij op de elleboog van Meijers, die daar weinig aan leek te kunnen doen. "In eerste instantie was mijn mening: wat moet hij anders, Aaron Meijers, van zó dichtbij?", vraagt Kraay zich in de ESPN-studio hardop af. "Ik vind nog steeds dat dit heel zwaar gestraft is, ik snap als trainer van RKC (Henk Fraser, red.) dat je zo denkt", aldus Kraay.

Artikel gaat verder onder video

"Maar", vervolgt de verslaggever, "Ik ga heel graag tegen de storm in. Boven zitten Marciano Vink, Anco Jansen, Kees Luijckx en Wouter Bouwman, daar zit dus voor een godsvermogen, voor veel meer geld dan hier aan tafel", aldus Kraay tegenover presentator Pascal Kamperman. "En zij zeggen allemaal: volgens de regels heeft Dieperink gelijk." Daarmee heeft de arbiter volgens de letter van de reglementen dus gelijk, al vindt Kraay het nog steeds onrechtvaardig. "Ik vind het nog steeds zwaar gestraft, maar als er vier mensen die zwaar gestudeerd hebben voor dit vak... Het druist tegen je gevoel in, maar we kunnen nu wel concluderen dat Dieperink waarschijnlijk gelijk heeft volgens de regels. Maar ik snap Henk Fraser volledig."

Emil Hansson benutte de buitenkans vanaf elf meter, waarna Dieperink het duel wegens het gooien van enkele bekertjes op het veld direct moest stilleggen. Na de hervatting werd niet meer gescoord, waardoor de bezoekers, waar Erwin van de Looi op de bank debuteert, met een 0-1 voorsprong de rust ingingen.

Volg hier live de tweede helft van het duel tussen RKC en Heracles