Arne Slot verklaart verrassende basisspeler bij Feyenoord: 'Verdient het om een kans te krijgen'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft tekst en uitleg gegeven bij de verrassende basisplaats die hij Javairõ Dilrosun op bezoek bij Heracles Almelo heeft toebedeeld. De 25-jarige buitenspeler zat een aantal weken geleden nog op de tribune, maar na twee prima invalbeurten mag hij in de laatste wedstrijd voor de winterstop voor het eerst dit seizoen vanaf de aftrap meedoen bij de regerend landskampioen.

Dilrosun krijgt in Almelo de voorkeur boven Igor Paixão en Yankuba Minteh, die op de bank beginnen tegen de nummer vijftien van de Eredivisie. "Tien van de elf spelers zijn volgens mij weer hetzelfde als die de laatste weken altijd op het veld staan, maar de rechtsbuitenpositie is nog weleens aan verandering onderhevig. Vandaag krijgt Javairô na twee uitstekende invalbeurten de kans, ja", zegt Slot voor de wedstrijd voor de camera's van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Dilrosun was vorige week nog goud waard voor Feyenoord, dat in de absolute slotfase nog tegen een 1-1 tussenstand aankeek tegen FC Volendam. Na een prima voorzet van de oud-speler van Hertha BSC knikte Santiago Giménez alsnog de 2-1 tegen de touwen, waarna Paixão in de slotseconden zelfs voor de 3-1 eindstand zorgde. Midweeks kwam Dilrosun ook in het verloren Champions League-duel met Celtic (2-1) als invaller binnen de lijnen.

Volg hier live het duel tussen Heracles Almelo en Feyenoord

"Volgens mij heb ik altijd gezegd dat wij een x-aantal buitenspelers hebben die elkaar heel erg weinig ontlopen", zegt Slot over de lange tijd waarin Dilrosun niet in zijn plannen voor leek te komen. "En dat ik lange tijd jongens het vertrouwen heb willen geven, dat ze niet na één mindere wedstrijd er ook uit gaan. Maar als op een gegeven moment dat niet eruit komt dat het in voldoende mate goed is, en een speler als Javairô valt twee keer goed in én is al die tijd ook niet zoveel minder geweest, dan verdient hij het ook een keer om zijn kans te krijgen. "