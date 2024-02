Kenneth Perez: 'Brobbey moet op de vingers worden getikt, zo gaan we niet met elkaar om'

Kenneth Perez vindt dat op de vingers getikt moet worden bij Ajax. Tijdens de verloren uitwedstrijd tegen AZ (2-0) liet de spits met handgebaren zijn onvrede blijken richting medespelers. In de uitzending van Voetbalpraat wordt maandagavond de lichaamstaal van Brobbey besproken.

Jeroen Haarsma, een journalist van het Noordhollands Dagblad die AZ volgt, lette tijdens de wedstrijd van zondag ook op Brobbey. “Voor hem wordt het er niet makkelijker op, als er geen buitenspelers zijn”, doelt hij op de 5-4-1-formatie van Ajax. “Hlynsson staat best ver van hem af. Als AZ druk zet, komen er alleen maar hoge ballen zijn kant op. Hij kan ze ook niet afleggen.” Perez lacht: “Dat maakte hij ook wel duidelijk, vond je niet?”

“Ja, zijn lichaamstaal was veelzeggend”, antwoordt Haarsma. “Na afloop zag ik hem ook naar een microfoon lopen, volgens mij van de NOS. Je merkte aan alles wat hij zei, dat hij dacht: ik wil hier niet zijn, ik wil hier weg, ik wil deze microfoon niet zien.” Perez vult aan: “In de wedstrijd viel het me ook erg op. We hebben vaker gezien dat hij naar de scheidsrechter rent als er aan hem wordt getrokken, maar dit was nieuw, dat hij wegwerpgebaren maakt naar medespelers.”

De voormalig Ajacied begrijpt de frustratie van Brobbey goed, zo benadrukt hij. “Maar er is ook niemand die ingrijpt en zegt: ‘Brian, wat denk je er zelf van? Zo gaan we niet met elkaar om.’ Toen ik bij AZ speelde, maakte ik een keer misbaar toen Stein Huysegems de bal niet aan mij afgaf. Co Adriaanse zei in de rust: ‘Kenneth, nog één keer en je speelt echt nooit meer bij mij.’ Nou, dat komt wel aan. Wie doet dat bij Brian Brobbey? Niemand, denk ik.”