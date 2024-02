Perez ergert zich gigantisch aan jonge Ajax-speler: ‘De misplaatste arrogantie bij hem…’

moet het zondagavond ontgelden in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. Kenneth Perez is niet onder de indruk van de negentienjarige rechtervleugelverdediger van Ajax en ergert zich met name aan diens lichaamshouding.

Samen met collega-analist Marciano Vink analyseert Perez de diverse jeugdspelers van Ajax naar aanleiding van het thuisduel van zondagmiddag met NEC (2-2). De Deense oud-voetballer geeft allereerst Gooijer een veeg uit de pan. “Ik heb Gooijer nu een aantal wedstrijden gezien. De nonchalance waarmee hij speelt… De misplaatste arrogantie waarmee hij voetbalt... Wat hij kan, is niet heel veel”, aldus Perez.

Gooijer is niet de enige speler die recente doorstroomde vanuit de jeugd van Ajax en dit seizoen minuten maakte in de hoofdmacht, want ook onder anderen Jorrel Hato, Jaydon Banel, Silvano Vos, Ar'jany Martha en Amourricho van Axel Dongen mochten al eens opdraven. “Alle jeugdspelers raken ook geblesseerd zodra ze een keer in Ajax 1 moeten spelen”, valt Perez op. “Alleen Jorrel Hato niet, omdat hij waarschijnlijk wél het niveau heeft om daar te spelen.”

Vink kan zich vinden in de woorden van Perez. “Martha, Banel en Gooijer zijn allemaal spelers die er een jaar geleden bij kwamen in Jong Ajax. Eigenlijk zitten zij aan de onderkant bij Jong Ajax. Men vroeg zich ook terecht af: is dit wel materiaal voor Ajax 1? Waarom ze er nu in de basis staan, begrijp ik ook niet. Sontje Hansen (inmiddels vertrokken naar NEC, red.) moest op een gegeven moment apart trainen met Martha, want zij kwam niet eens meer bij Jong Ajax erin”, aldus Vink.