Perez krenkt speler: ‘Hij overschat zichzelf, het is zijn eerste goede actie in anderhalf jaar’

Kenneth Perez is zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN zeer kritisch op . De analist is van mening dat de twintigjarige vleugelaanvaller van AZ zichzelf overschat.

In Dit was het Weekend analyseert Perez samen met collega-analist Marciano Vink de competitiezege van AZ zaterdagavond op Fortuna Sittard (1-2). Een doelpoging van Van Brederode in de tweede helft wordt specifiek uitgelicht: met een verwoestende volley vanaf een meter of vijftien teisterde de buitenspeler van AZ de lat. “Een geweldig schot, een geweldig schot. Lekker!”, becommentarieert Perez de beelden in eerste instantie vol bewondering.

De toon van de Deense analist slaat dan om. “Dat is dan in elk geval één goede actie in de laatste anderhalf jaar. Dat is wel lekker”, vervolgt Perez cynisch. Hij geeft vervolgens serieuzer aan ‘echt geen fan’ te zijn van Van Brederode. “Ik vind het jammer dat hij zichzelf te hoog plaatst ten opzichte van wat hij kan.”

Vink vraagt zich af of Van Brederode degene is die zichzelf overschat of dat AZ de jonge linksbuiten overschat. “Hijzelf”, repliceert Perez gedecideerd. “Je weet toch als speler wat je moet doen om een constant niveau te halen? Ik denk dat hij een prima speler is, maar je moet het wel over een langere periode laten zien.”

Van Brederode is bezig aan zijn tweede volledige Eredivisie-seizoen in dienst van AZ. Vorig jaar was hij in 25 competitiewedstrijden goed voor 4 doelpunten en 1 assist; in de huidige voetbaljaargang staat de teller na 19 duels in de Eredivisie op 1 treffer en 1 assist.