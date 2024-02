Kenneth Perez schrikt tijdens Ajax tegen PSV en uit zijn ongenoegen over John van 't Schip

Kenneth Perez vindt het opvallend dat Ajax met in de basiself, uitgerekend tegen koploper PSV, een stuk minder mogelijkheden tegen heeft gekregen. De analist van ESPN kijkt ervan op dat het trainer John van 't Schip in de gehele periode daarvoor niet is gelukt om een stabiele defensie neer te zetten en daar uiteindelijk Henderson voor nodig had.

“Het verbaast me nu toch dat het Van ‘t Schip in een vrij lange periode niet gelukt is om zijn team bewust te maken van hoe je met elkaar verdedigt", geeft Perez maandagavond aan in het programma Voetbalpraat op ESPN. “Ajax gaf normaal altijd tien tot vijftien grote kansen weg, maar nu was het aantal kansen van PSV, het beste team van Nederland, beperkt. Daar moet Henderson toch enigszins een rol in gehad hebben”, denkt de analist, die dat een brevet van onvermogen zou vinden van Ajax-trainer Van 't Schip.

Er moet dus blijkbaar een speler komen die wél tegen een paar spelers zegt dat ze naar binnen moeten stappen en bij elkaar moeten staan. Dat een trainer niet de middelen of het tactische vermogen heeft om dat te organiseren. Ik vind het best verrassend dat het zó lang heeft geduurd en dat er nu een speler komt die de organisatie achterin wél regelt. Dat vind ik verrassend", geeft Perez aan, die benadrukt dat er voor Ajax een belangrijke periode aan gaat komen wat betreft de trainerspositie.



“Waar ik naartoe wil: Ajax moet op een gegeven moment een keuze gaan maken om wel of niet door te gaan met Van ‘t Schip. Dat begint nu ongeveer te spelen", denkt de analist. Van 't Schip klom met Ajax van de achttiende plek naar de vijfde plek in de Eredivisie, maar zorgt bij Perez wel voor verbazing met het organiseren van zijn verdediging in de afgelopen maanden: "Henderson is heel belangrijk in de balans", is de analist in ieder geval opgevallen.