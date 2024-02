Kenneth Perez stomverbaasd na bijzondere onthulling in Philips Stadion: Niet? Zo snel?

Kenneth Perez is verbaasd over het feit dat de handschoenen van Heracles Almelo-doelman na drie weken volledig versleten zijn. De doelman van de Almeloërs gaf na afloop van het verloren duel tegen PSV aan dat het duel in Eindhoven voor dit setje handschoenen de laatste wedstrijd was, wat voor verbazing zorgde bij Perez.

"Hoe lang heb je zo'n paar handschoenen, want deze zien er best wel oud uit", zegt Perez als Brouwer zijn keepershandschoenen op de desk van ESPN heeft gelegd: "Dit is drie weken oud", zegt Brouwer lachend. "Niet!", zegt Perez met verbazing in zijn stem. "Zijn ze zo snel versleten?", vraagt de analist, waarna Brouwer hem uitlegt dat het trainen op kunstgras niet helpt om de keepershandschoenen lang heel te houden.

Na afloop gaf Perez de doelman van Heracles het advies om de handschoenen weg te geven, aangezien Brouwer niet meer van plan was om de handschoenen van drie weken oud nog een keer aan te trekken. De doelman van de laagvlieger uit de Eredivisie volgde het advies van de Deense analist op en gaf zijn handschoenen weg aan een supporter in het Philips Stadion.