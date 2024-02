Kenneth Perez: 'Van 't Schip maakt zich impopulair bij de spelers, dit vinden ze niet leuk'

heeft zijn bedenkingen bij de kritiek van John van ’t Schip op Ar’jany Martha. In de aanloop naar de returnwedstrijd tussen Ajax en Bodø/Glimt toonde Van ’t Schip zich kritisch op de linksback, die buiten de wedstrijdselectie is gelaten.

Perez merkt dat Van ’t Schip zich ‘stevig’ opstelt richting Martha. “Maar als je de zwakste schakel binnen een selectie op deze manier aanpakt, valt dat meestal niet goed bij een groep”, zegt de analist donderdagavond bij ESPN. “Zo van: ‘Kijk hem stoer doen tegen het zwakste lid van de selectie.’ Als je echt wat wilt, dan moet je een van de grote namen op z’n plek zetten. Dat heeft hij het hele seizoen niet gedaan.”

“In een selectie valt het meestal niet zo goed als je iemand als Martha op deze manier de pineut maakt”, denkt Perez, die bijval krijgt van collega-analist Kees Kwakman. “Ik ben het eens met Kenneth: Van ’t Schip had Sosa moeten aanpakken na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.”

Kwakman vindt bovendien niet dat Martha zondag in de thuiswedstrijd tegen NEC (2-2) veel slechter speelde dan anders. “Hij speelde zondag niet anders dan in andere wedstrijden. Hij huppelt gewoon op het veld. Het is een jeugdspeler. Hij is heel dun, fysiek heeft hij de kracht niet. Je zag tegen NEC dat hij door Tavsan alle kanten op werd gespeeld.”

Van 't Schip besloot Martha niet mee te nemen naar Noorwegen. “Of het pijnlijk is voor zo’n jongen? Zeker, maar dat hoort ook bij het proces waar hij in zit. We zijn een professionele club, geen liefdadigheidsinstelling waar je zomaar wordt meegenomen. Je moet presteren en goed spelen. Dat deed hij duidelijk niet”, waren de harde woorden van Van ’t Schip woensdagavond op de persconferentie.