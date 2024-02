Klap voor Ajax: Van 't Schip meldt blessure van sterspeler

Ajax is niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen PSV (1-1) gekomen. , de maker van het enige Amsterdamse doelpunt, moest met een blessure het veld verlaten.

Berghuis werd zestien minuten voor tijd gewisseld. Op de persconferentie na de topper bevestigt trainer John van 't Schip dat die wissel noodgedwongen was. "Ja, dat klopt. Hij was deze week een beetje door z’n rug gegaan, maar dat ging vrij snel beter. Hij had er nog een beetje last van. In de tweede helft kreeg hij er toch weer last van. Hij had te veel pijn en moest er toch weer uit."

Berghuis is momenteel samen met Brian Brobbey de Ajacied die in topvorm verkeert. Hij scoorde in zijn laatste drie wedstrijden en gaf in het duel daarvoor twee assists. Voor Ajax is het uitvallen van Berghuis dan ook een tegenvaller, al moet nog blijken hoe serieus de rugblessure is.

Artikel gaat verder onder video

Van ’t Schip verving de aanvaller door een middenvelder. Benjamin Tahirovic mocht invallen, in plaats van bijvoorbeeld Carlos Forbs. Probeerde de trainer op die manier een punt veilig te stellen, en is dat wel ‘des Ajax’? “Het is maar net hoe je het bekijkt”, legt Van ‘t Schip uit. “We wilden niet te veel veranderen. Zoals Berghuis speelde – naar binnen toe, het middenveld in komend – dat kan Forbs niet.”

“Uiteindelijk zeiden we: Kristian (Hlynsson, red.) kan die rol ook vervullen – van rechts naar binnen komen, terwijl Tristan (Gooijer) hogerop speelt. En Kenneth (Taylor) kan dan gewoon op de nummer 10-positie spelen, wat Kristian eigenlijk deed. Er veranderde dus niet zoveel. Kenneth speelde op 6 en na de wissel stond Tahirovic naast Henderson op 6”, verklaart de trainer van Ajax.

Bekijk de persconferentie van John van 't Schip op YouTube of in onderstaande video.